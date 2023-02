Manchester Uniteds oppsving: Videre i Europa – best i Premier League etter VM

Barcelona ble sendt ut av Europa. Marcus Rashford har fått fart på scoringene. Søndag kan de ta sitt første trofé på seks år. Og Manchester United har tatt flere poeng enn alle i Premier League etter VM-pausen.

JUBLER VIDERE: Bruno Fernandes, Marcus Rashford og Fred feirer scoring i seieren mot Barcelona torsdag kveld.







24.02.2023 00:49

– Dette laget har alltid troen, og at fansen tror på oss, får oss gjennom de vanskelige øyeblikkene. Vi har gjort noen utrolige «comeback», sier nøkkelspiller og kaptein Bruno Fernandes etter den råsterke 2–1-seieren over La Liga-leder Barcelona i Europa League.

Det betyr at United henger med på alle fronter og faktisk er det eneste laget i Europas største ligaer som kan ta fire titler denne våren: Premier League, Europa, FA-cupen – og søndag er det finale i ligacupen mot Newcastle.

I Premier League ligger de fortsatt fem og tre poeng bak ligaleder Arsenal og byrival Manchester City. Men etter Cristiano Ronaldos avskjed har suksessmanager Erik ten Hags mannskap tent håpet om det første ligatittelen siden avskjeden til managerlegenden Alex Ferguson for 10 år siden. Ingen har vært bedre enn United siden restarten etter Qatar-VM i desember:

Grafikk: www.sofascore.com

– De er en tittelkandidat. I øyeblikket er det som så ut som et løp mellom to hester utvidet til tre. De har form, bredde i stallen, relasjoner og flyt som gjør at jeg tror de kommer til å være med hele veien inn, sier Viaplay-ekspert Lars Tjærnås.

–Dette har vi ikke sett på veldig lang tid. Det er virkelig briljant å se lidenskapen disse guttene har for Manchester United. Det er fantastisk, sier tidligere Manchester United-stjerne og tittelgrossist Paul Scholes på BT Sport etter triumfen mot Barcelona.

Telegraph-journalist Luke Edwards kaller United storfavoritter på Wembley i søndagens ligacupfinale og sier dette om ligaen i BBCs podkast «Football Daily».

– Det er tre klubbers løp nå fordi Manchester United ser ustoppelige ut for tiden. Formen er bedre enn hos begge klubbene foran dem.

Denne våren kan ende i et enormt tittedrama i serieavslutningen 27. mai. Manchester United har etter VM-pausen økt poengsnittet fra 1,9 poeng til 2,3 poeng per kamp. Mens Arsenal og Manchester Citys poengsnitt har sunket til henholdsvis 1,89 og 2,0 poeng.

Hvis dette poengsnittet fortsetter sesongen ut ender ligaen slik:

Arsenal 82 poeng Manchester U. 81 poeng Manchester C. 80 poeng

(VG har rundet av poengsummene til nærmeste hele poeng).

UNITED-LØFT: Etter å ha stått bak ni av Manchester Uniteds 21 ligamål etter VM-pausen har Marcus Rashford en stor andel i oppsvingen de siste to månedene. Her med manager Erik ten Hag.

Om det ender slik vil det være det jevneste løpet mellom tre klubber siden Premier League startet i 92/93-sesongen. Tre ganger har det skilt fire poeng mellom ligamesteren og bronselaget. I to av sesongene vant Fergusons United gullet.

Tidenes jevneste sesong i engelsk toppserie kom for øvrig i 1971/72-sesongen. Ett poeng skilte fra ligamester Derby ned til Manchester City på 4. plass.

Manchester United har forbedret seg på stort sett alle parametere etter VM.

Antall scorede mål har i snitt økt med 0,67 mål per kamp

Snittet på baklengsmål har sunket med 0,63 per kamp.

– De har fått sterkere offensive relasjoner. Særlig Eriksen og Fernandes fikk etter hvert sterke relasjoner, som gjorde at to kreative fotballhjerner ofte satt opp både hverandre og andre i gode posisjoner. Så koblet Rashford seg på de relasjonene, mener Tjærnås.

Også tidligere United-spiller Paul Scholes peker på det han kaller en «telepatisk» link mellom Rashford og Fernandes. Seks av portugiserens ni målgivende er blitt viderebefordret i nettet av Uniteds eminente kantspiss.

– I de suksessrike lagene vi hadde, var det «partnerskap» over hele banen. I for mange år har laget hengt litt dårlig sammen, mener Alex Fergusons tidligere pasningsgeneral på midtbanen.

Sofascores statistikk viser også økt ballbesittelse, hyppighet av store sjanser og skudd.

Tjærnås gir spesielt en spiller mye av æren for stabiliteten laget har vist.

– Selv om han ikke har spilt de siste kampene, og det også har gått fint, er det ingen tvil om at det var en «før- og etter Casemiro-tid» i Manchester United. Han var riktig mann til riktig tid på riktig sted på omtrent alle parametere. Med han som vaktmester sentralt har andre kunne frigjøre en del av sine arbeidsbyrde.

Tidligere Villa- og Swansea-spiller Neil Taylor i BBCs podkast.

– For noen uker siden trodde jeg det var en tittelkamp mellom City og Arsenal. Men å se at begge de to mister poeng forskjellige helger samtidig som United ser veldig, veldig gode ut så kan jeg ikke si meg uenig med folk om at United er i tittelkampen. Jeg vet at det fremdeles er i Arsenals hender, så klart, men måten United spiller på for øyeblikket er utrolig. Og de er ikke engang i sin beste form mot Leicester, og de vinner 3–0.