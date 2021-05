Adegbenro fra Rosenborg til toppscorer i svensk fotball: – Han har alt

Samuel Adegbenro (25) har fått en strålende start i Norrköping etter overgangen fra Rosenborg. Nå hylles Norrköping-speideren Stig Torbjørnsen.

NY VÅR: Samuel Adegbenro blomstrer i Sverige. Her jubler han etter 1–0-målet mot AIK mandag kveld. Foto: Stefan Jerrevång/TT / TT NYHETSBYRÅN

11. mai 2021 00:24 Sist oppdatert 8 minutter siden

Adegbenro scoret begge målene Norrköping slo AIK 2–0. Nigerianeren er toppscorer i Allsvenskan med fem mål på fem kamper.

– Jeg er meget overrasket over at Rosenborg lot ham gå så billig. Det må være overflod av klassespillere i Eliteserien dersom klubbene kan unne seg å la en som Adegbenro gå på billigsalg. Det er bare for Allsvenskan og takke å ta imot, sier Aftonbladet-journalisten Per Bohman til VG.

– Var det noen som forutså at Norrköping hadde fått fatt i en så god spiller?

– Stig Torbjørnsen! Sjefspeideren har raskt fått et meget godt rykte i svensk fotball etter en lang rekke rimelige og smarte investeringer til Norrköping, svarer Bohman og peker på at Torbjørnsen tidligere var tilknyttet Rosenborg.

– Han mente allerede fra starten av at Adegbenro ville bli et funn. Det har han fått rett i.

SVENSK BLINK: Agent Stig Torbjørnsen har suksess i Norrköping. Her på Ullevaal stadion i 2015. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Aftonbladet-journalisten ser på Adegbenro som en sensasjon i svensk fotball.

– Vi trodde han var en klassisk ving, men han har vist seg å være en fleksibel og klok spiller som håndterer alle de offensive rollene. Han var vist klasse i alle deler av spillet, sier Bohman.

Også Alexander Axén i Discovery er full av rosende ord:

– Adegbenro er komplett. Et kraftfenomen. Han har alt. Rosenborg har ikke vært så gode de siste årene, så det har ikke vært lett å være i det miljøet. Miljøskiftet har vært veldig bra for Adegbenro, sier Axén ifølge Eurosport.

– Adegbenro var hele forskjellen. For det var ikke mye annet som ble avgjørende annet enn at han spilte for det ene laget, og ikke det andre, skriver Expressen-kommentator Noa Bachner.

Adegbenro ble hentet fra Viking for 15 millioner kroner til Rosenborg sommeren 2017. I januar gikk ferden videre til Norrköping. Han trøblet med skader deler av tiden i Trondheim.

– Vi er et veldig bra lag. Det var en tøff kamp mot et godt lag. Vi jobbet hardt, og med litt flaks vant vi kampen, sa Adegbenro til Discovery etter kampen.

Norrköping, ledet av tidligere Brann-trener Rikard Norling, ligger på annenplass, to poeng bak ledende Djurgården.

Etter mandagens seier roses Adegbenro også av Jonathan Levi. De var lagkamerater i Rosenborg og er det igjen i Norrköping.

– Jeg er ikke overrasket. Jeg har ikke spilt med Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo, men Adegbenro er den beste jeg har spilt med. Han var outstanding i Rosenborg og viser det igjen, sier Levi ifølge Aftonbladet.

Adegbenro sier han er glad for målene, men mest fornøyd med seieren over AIK.

Han er ikke den eneste angriperen Rosenborg har kvittet seg med som har fått en god start på sesongen. Erik Botheim scoret det første målet da Bodø/Glimt vant 3–0 i serieåpningen.

Samuel Adegbenro fikk 50 kamper og 10 scoringer for Rosenborg i Eliteserien – og ble seriemester i 2017 og 2018, samt cupmester også i 2018. Totalt var fasiten 83 kamper og 16 mål.