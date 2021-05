Fotball Rasmus&Saga Bendtner var hans idé. Nå åpner RBK-kjempen opp om turbulensen Rosenborgs tidligere gullgrossist Mike Jensen gjester Rasmus&Saga før seriestart. Ole K. Sagbakken Nå nettopp Han har inngående kunnskap om Åge Hareides måte å lede på, både taktisk og som leder. Han har inngående kunnskap om RBK, etter syv sesonger i Trondheim, mange av dem som kaptein. Og han har inngående kunnskap om hva slags press en RBK-spiller må tåle, både fra fans og media. En strateg. To.... tja... fra proletariatet. Mike Jensen er på plass denne uka. Foto: Adresseavisen

Måtte overbringe tøff beskjed

Noen få dager før seriestart gjester Mike Jensen «Rasmus&Saga».

Det blir en god time om status i Rosenborg akkurat nå. Men det blir også en time om Mike Jensen selv.

Både om tida etter RBK, hvor han blant annet måtte overbringe Kåre Ingebrigtsen en tung beskjed i APOEL, og om livet i danske Køge.

Men vi snakker selvsagt også om årene på Lerkendal.

I tillegg til årene med suksess var han med i 2019, og i podcasten snakker vi både om det ekstra ansvaret Jensen følte litt på overfor Nicklas Bendtner. Og på at han i dag innrømmer at spillergruppa ikke var åpne nok for Eirik Horneland og hans ideer som trener.

Og hvordan var det å bli vraket til den danske VM-troppen i 2018, som absolutt sistemann?

Vel. Det svarer Jensen på i podcasten.

