RBK-børsen: «Han får kjempetrøbbel på begge Glimts scoringer»

Det ble sterkt varierende vurderinger etter at Rosenborg fikk med seg et heldig poeng hjem. Sjekk RBK-børsen her!

Erlend Dahl Reitan fikk en tung kveld mot mange av sine tidligere lagkamerater i Bodø/Glimt. Han var ikke den eneste RBK-spilleren som slet på kunstgresset i Bodø. Foto: Mats Torbergsen

6 minutter siden

BODØ/GLIMT - RBK 2–2

Rosenborg: Åge Hareide gikk på banen med de samme elleve som startet andre omgang mot Viking, med håp om å få en tilsvarende sterk prestasjon. Den skulle ikke komme på Aspmyra.