Fortvilt trener sendte brev til Raja: – Det preger meg veldig

Breddefotballtrener Ali Kilinc har sendt et personlig brev til Abid Raja. Kulturministeren håper bredden kommer i gang med kontakttrening igjen i slutten av mai.

TRENER BREDDEN: Ali Kilinc trener både A-laget for menn og yngre fotballspillere i Brodd. Foto: Brodd FK

22. apr. 2021 11:22 Sist oppdatert 8 minutter siden

Kilinc mener at fotballtrening uten kontakt er som å spille tennis uten nett. Tirsdag hadde Kilinc en samtale med en av Brodd-spillerne.

– Han kjente veldig på at vi ikke har noen dato å forholde oss til. Jeg så i øynene hans at det er veldig tungt nå. Det preger meg veldig, sier Brodd-treneren til VG.

Han valgte å skrive ned sin frustrasjon og sende den til kulturministeren i Oslo. VG har fått tilgang til brevet som også er sendt til Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun. Du kan lese det i boksen:

Fakta Brevet Kulturminister Abid Raja Hei. Mitt navn er Ali Kilinc. Jeg er en norsk-tyrkisk fotballtrener som er 28 år gammel. For halvannet år siden fikk jeg muligheten til å trene Brodds fotball-lag i 3. divisjon. Det var en enorm tillitserklæring etter å ha vært to år som assistent. Klubben hadde mulighet til å velge flere dyktige etablerte trenere til en slik heltidsstilling, men valgte meg – en flerkulturell gutt fra nærområdet. Det betød at jeg skulle trene et lag bestående av talentfulle spillere fra Stavanger. Spillere som er i vannskorpen til å bli profesjonelle spillere. Spillere i alderen 17–23 år. De fleste med flerkulturell bakgrunn, slik du og jeg har. Spillere som har hatt utfordringer underveis, men som har tatt tak i egen livsførsel, og fått bli del av et utviklingsmiljø. Det har vært et såre slit å motivere disse til å fortsette tro på drømmene sine hele tiden fra 12. mars 2020. Vi har altså måttet trene med avstand, og alle som kjenner fotball vet at det omtrent er som å spille tennis uten nett. Jeg har måttet bruke alle min psykologiske egenskaper for å motivere spillere til å bli med videre. Det har ikke vært lett, Abid. For å være ærlig: Så har det vært grusomt vanskelig – spesielt fordi jeg også selv har måttet drive egenmotivering. Vi har den største respekt for smitteverntiltak – og at også vi må ta vår andel av tiltak og nedstengninger. Men forholdsmessige tiltak har det ikke vært. Vi har ALDRI fått begynne. Vi har aldri fått ta på oss drakt. Vi har aldri fått gjenåpne fellesskapet – og utøve fellesskapsøvelser og samhold, som idrett er. Vi har ikke fått konkurrere. I de siste månedene har jeg mistet mange spillere. Mange av dem uten jobb og utdanning. Fotballen har vært det som har holdt mange av dem gående i hverdagen. Nå har de heller ikke det. Jeg er sterkt bekymret for dette. For samfunnet. Og for guttene mine. Dagens 20–30 åringer er ofte ungdom. De er ikke etablerte foreldre med hus og hage. Tiltakene river ned det de har av lyst og motivasjon. I den sammenhengen er ikke mine utviklingsmuligheter for å kunne jobbe med idrett særlig viktige. Selv om jeg vet at norsk fotball trenger flere innvandrere som lykkes også som ledere – noe den kommisjonen du satte ned svært tydelig viste. Jeg håper du kan ta innover deg dette jeg skriver. Jeg forstår du er i en skvis mellom sterke næringsinteresser fra toppidretten og fra helsefaglig hold. Alt jeg ber om er at fine tanker blir til handling. Og at også mine gutter kan bygge fellesskap og få konkurrere igjen. De trenger det. Samfunnet trenger det. Stavanger 20.04.2021

Ærbødigst hilsen Ali Kilinc

– Jeg vet at Abid Raja vil at idretten skal komme i gang. Dette er ikke lett for ham heller. Men kanskje de kan gjøre noe med prioriteringslisten. Jeg er veldig redd for at vi kan miste både gode mennesker i idretten og de spillerne som kan bli gode, sier Ali Kilinc.

Kulturministeren ringte Brodd-treneren torsdag morgen.

– Brevet hans traff meg i magen. Jeg fikk tårer i øynene av å snakke med ham. Dette er rett og slett trist, sier Abid Raja til VG.

– Jeg føler som idrettsminister veldig med breddeidretten der fotballen utgjør en stor del, legger han til.

Ifølge Brodd-treneren har hans lag mistet åtte spillere i pandemien. Noen har gått til et høyere nivå for å få spille fotball. Noen har gitt seg.

– Vi har prøvd å se lys i tunnelen, men de har fått for mange slag i trynet. Det er veldig synd, mener treneren for klubben fra Storhaug i Stavanger.

Norges Fotballforbund håper at breddeklubbene i senior kommer i gang med kamper i juni måned.

TOM BENK: Ali Kilinc lengter etter å lede laget sitt fra benken i seriekamp. Det har Brodd-treneren ennå ikke opplevd. Foto: Brodd FK

– Vi skulle gjerne hatt fått en dato. Det kan gjerne være 1. august. Vaksinen er i gang og vi trenger et sånt lys nå. Vi har allerede hatt oppkjøring 4–5 ganger gjennom pandemien, forteller han.

Raja viser til at regjeringen i gjenåpningsplanens trinn 2.

– Vi vet ennå ikke når vi kommer inn i trinn 2. Det har ikke helsemyndighetene og regjeringen satt noen dato på. Men jeg tror Ali og Brodd har gjort et klokt valg når de spillerne sine tre uker ferie fra 1. mai og kommer tilbake i slutten av måneden. Jeg tenker at de har lagt inn en god margin. Vi skal gjøre det vi kan for at de kan komme i gang med trening med fysisk kontakt i uke 21 (mandag 24. mai), sier kulturministeren og fortsetter:

– Hvis smitten holder seg lav så går det tre uker til før de kan komme i gang med treningskamper og seriestart.

Ali Kilinc kommer rett fra trening med jenter 15-laget når VG snakker med ham. Han trener også gutter 19-laget i pandemien. Begge de to de yngre lagene kan trene med kontakt.

A-lagets forberedelser til det som kanskje blir en sesong i Norsk Tipping-ligaen, er det bare balløvelser med avstand og fysisk trening på grunn av smittevernet. Slik har det vært gjennom hele coronaperioden for 2444 norske seniorlag i lavere divisjoner. Ifølge NFF handler det om 48.740 spillere.

– Det er satt en alderssperre som man egentlig ikke skjønner noe av. Jeg forstår at barn og ungdom skal prioriteres, men vi har spillere som fikk trene med kontakt i 2020 og ikke i 2021. Det er en vanskelig situasjon, sier Stavanger-mannen.

Norges Fotballforbund mener det er feil. I en bestilt rapport viser forbundet til at 150.000 kamper i barne- og ungdomsfotballen i 2020 førte til kun et kjent smittetilfelle. Ifølge NFF var til sammen 577.000 spillere og kampverter involvert.

– Vi forstår jo at det er pandemi og at fagfolk styrer dette, men man ser at alt er i gang i andre skandinaviske land. Da er det litt rart at den psykiske helsen til 50.000 spillere i breddefotballen ikke blir prioritert, sier Ali Kilinc.

– Gode argumenter. Det er utendørs aktivitet som gir mindre smitte og de bruker ikke garderobene. Vi vet jo at fotball utendørs har svært liten fysisk kontakt, sier Abid Raja.

Øyvind Jacobsen, Ap-politiker i Stavanger kommunestyre, tidligere daglig leder i Brodd og breddefotball-entusiast, mener det haster veldig med å få i gang breddefotballen og peker på at det er halvannet år siden sist seriekamp.

– Det er helt uforståelig at de ikke har fått åpne underveis ved lav smitte. Breddefotballen har ligget nederst i bunken hele veien, og ingen har gjort en ekstra innsats for å løfte dem frem. Det som er aller verst er at det er ingen som har gitt en ordentlig forklaring på hvorfor. Det skaper enormt med frustrasjon, sier Jacobsen.

– Resten av samfunnet lever med regelen om en-to meter avstand. Hvorfor skal ikke det gjelde breddefotballen?

– Fordi det er lagt frem en rekke rapporter om at kontakten i forbindelse med kamper er så liten at det ikke er noen smitterisiko. Det er avviklet hundretusener av kamper og treninger i barne- og ungdomsfotballen, og det har knapt vært et smittetilfelle som en direkte konsekvens av dette, svarer Jacobsen.

– Rundt om i samfunnet sitter folk i parker, står i køer og går i butikker hvor avstandskravene selvfølgelig ikke opprettholdes hele tiden. Forklaringene til myndighetene har vært redsel for kioskkøer. For å si det slik: Fotballen stenger ned alt som er av kiosker på dagen om det kan få aktiviteten i gang.