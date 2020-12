Sahraoui etter ny Vålerenga-oppvisning: – Sikter på gull neste år

VALLE (VG) (Vålerenga – Start 4–0) Dag-Eilev Fagermo skal ha ny midtstopper og ny ving til neste sesong. Da mener nøkkelspiller Osame Sahraoui (19) at klubben bør sikte enda høyere.

DET LILLE MIDTPUNKTET: Sam Adekugbe, Ivan Näsberg, Osame Sahraoui, Christian Borchgrevink (bak), Vidar Örn Kjartansson og Jonatan Tollås Nation Foto: Terje Pedersen

Rundt halsen har Sahraoui bronsemedaljen, snart synger Sølvguttene – og gull i 2021 mener han det er en selvfølge at Vålerenga kan snakke om.

– Ja, det mener jeg med måten vi har prestert på nå, og måten vi har tatt steg fra forrige sesong. At vi sikter på gull neste år, skal ikke det være feil i det hele tatt, fastslår Vålerenga-sesongens åpenbaring etter 4–0 mot Start.

Han er like ubekymret av å snakke om seriegull som når han utfordrer én mot én langs krittet med ballen i bena. Sahraoui krenket høyreback Eirik Wichne ut av Start-karrieren ved å lure ham både før 1–0 og 2–0. Da halvtimen var spilt vridde Sahraoui selv det tredje i nettet fra langt hold – og Vålerenga bokførte sin tiende hjemmeseier og går ubeseiret gjennom Intility i 2020 (også fem uavgjorte).

Det gir altså bronsemedalje, Vålerengas første topp-tre-plassering siden 2010. Også trener Dag-Eilev Fagermo beskriver det som et syvmilssteg for en klubb som ikke vært bedre enn nummer seks etter 2010, men avventer gullprat foreløpig.

– Det er for tidlig å si noe om. Vi må se hva som skjer i overgangsvinduet. Nå har vi har vært tøffe; det er mange spillere som har forsvunnet under meg. Med mye erfaring. Noen er på vei nei, noen er ikke gode nok til å være med helt dit jeg vil, sier Fagermo til VG.

Etter Start-kampen takket seks spillere av. Matti Vilhjalmsson og Bård Finne har nye klubber. For lagkaptein Jonatan Tollås Nation, Magnus Lekven, Herolind Shala og Benjamin Stokke er fremtiden uavklart.

– Av de seks som går av i dag, er det ikke mange som blir med neste år. Kanskje ingen, antyder Fagermo.

Jonatan Tollås Nation ville snakke minst mulig om seg selv og mest mulig om Vålerenga etter å ha sikret tredjeplassen. Men han har gitt et endelig nei til sin omtalte ettårskontrakt. Tollås sier han skal snakke videre med klubben og håper på et nytt og lengre tilbud. Men det virker tvilsomt.

– Det regner jeg som et avsluttet kapittel, fastslår Dag-Eilev Fagermo.

Han har ny midtstopper og ny ving øverst på ønskelisten til jul. Han hevder det både kan skje noe snart og at ting kan ta tid, men mener midtbanekvoten er bra fylt opp. Også med Lekven og Shala ut.

– De står også litt i veien for Odin Thiago Holm. På midtbanen har vi så mye talent. Vi henter Sakarias Opsahl tilbake fra Tromsø (lån), der han har vært god, sier Fagermo – og nevner også 2003-modellene Martin Riisnæs og Mathias Emilsen som medlemmer av A-stallen.

Magnus Lekven fortsetter gjerne i Vålerenga. Men 32-åringen kan også være aktuell for en retur til Odd.

– Jeg har snakket så smått med dem. Det er ikke uaktuelt, det. Jeg holder alt åpent, bekrefter telemarkingen overfor VG.

Om øvrige spillere ut, sier Dag-Eilev Fagermo at han helst vil beholde alle som er på kontrakt. Osame Sahraoui og Ivan Näsbergs strålende sesonger vil garantert gjøre de interessante for større klubber enn Vålerenga.

– Når de selges håper jeg at de er så gode at de presterer når de kommer ut, at de ikke ender på benken. Det er noen som trenger mer eliteserieerfaring før de går ut. Osame, for eksempel. Men spør du klubben, er alle til slags for den rette prisen, sier Dag-Eilev Fagermo etter sin tredje seriemedalje som norsk topptrener.

