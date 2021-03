Kryptisk Henriksen vraket fra landslaget: – Jeg holder noe av grunnen for meg selv

Ståle Solbakken fant ikke plass til Rosenborgs kaptein i sin første landslagstropp. Henriksen er hemmelighetsfull om årsaken.

Markus Henriksen er ikke med i Ståle Solbakkens første landslagstropp. Foto: Kim_Nygaard

9 minutter siden

– Jeg var klar over at jeg ikke var med. Vi har ikke spilt så mange kamper, og så er det noe annet som ligger der også. Noe som jeg holder litt for meg selv.

Slik svarer Markus Henriksen på spørsmål om hvorfor han ikke ble tatt ut i Ståle Solbakkens første landslagstropp.