Trukket frem i Barcelonas maktkamp: – Haaland er mulig

Denne uken skal det velges ny president i FC Barcelona. Under tirsdagens debatt ble Erling Braut Haaland et tema i en diskusjon om klubbens videre strategi.

HET: Erling Braut Haaland i aksjon mot Arminia Bielefeld i forrige uke. Foto: Martin Meissner / Pool AP

2. mars 2021 11:36 Sist oppdatert 8 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Haaland og Mbappé er mulig. Barcelona har alltid vært best. Hvilken modell ønsker vi? Signere alle og enhver eller satse på egne talenter? spør presidentkandidaten Antoni Freixa under debatten, som ble sendt direkte på YouTube.

Dersom Barcelona ønsker seg Haaland, er de trolig nødt til å forberede seg på tøff kamp om signaturen. Den spanske rivalen Real Madrid og flere klubber i Premier League er blitt nevnt som mulige destinasjoner for Haaland.

– Jeg kan ikke snakke om Erling, for han er i Borussia Dortmund. Jeg synes det er respektløst å snakke for mye om ham annet enn at jeg kjenner ham, og at jeg snakker med ham, uttalte Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær for en drøy uke siden – og la til:

– Hvem var ikke interessert i ham for et år siden? Alle vil ha verdens beste spillere, og Erling er en toppspiller.

Ordkrig i Barcelona

Etter å ha opplevd en prestasjonsmessig bølgedal er Barcelonas videre strategi et tema i kampen om makten i den katalanske storklubben.

Klubben vant La Liga så sent som 2019, mens siste Champions League-triumf kom i 2015. Samtidig har intern uro preget klubben, spesielt usikkerheten rundt lagets stjernespiller, Lionel Messi.

– Dersom vi vinner kommer Messi til å bli i Barcelona, sier Freixa.

Han var ikke den eneste som føler seg overbevist om at han er rett mann til å få Messi til å bli værende i klubben. De to øvrige gjenværende kandidatene er Joan Laporta og Victor Font.

– Jeg har et veldig bra forhold til Messi og det jeg legger frem for ham vil bli verdsatt. Hvis ikke jeg blir valgt, er jeg sikker på at Leo ikke fortsetter i Barcelona, sier Laporta.

Barcelona-legenden Xavi er en viktig støttespiller for Victor Fonts kandidatur. Font ønsker å fokusere på at klubbens suksess skal bygges rundt klubbens ungdomsakademi, La Masia.

– Messi ønsker å tro på det sportslige prosjektet. Pep fortalte meg at det vanskeligste er å overbevise spillere. Se for deg hvordan Xavi kunne overtalt Messi. Vi gir Messi en livslang kontrakt slik at han tilpasser seg klubbens behover, sier Font.

– Det er bedre å definere sportsstrukturen enn å gjøre som herr Font, som bare snakker om Xavi, Xavi, Xavi, kontret Laporta.

Barcelonas nye president blir valgt 7. mars. Presidentvalget skulle opprinnelig vært holdt i januar, men ble utsatt på grunn av corona.

Razzia

For øyeblikket er Carlos Tusquets midlertidig president etter at Josep Maria Bartomeu gikk av i oktober.

Mandag gjennomsøkte gjorde katalansk politi et omfattende søk i Barcelonas lokaler i tilknytning til såkalte «Barcagate», ifølge spanske medier.

Cadena Ser var først ute med opplysningene om politirazziaen. Ifølge radiokanalen har politiet i Catalonia etterforsket klubben i flere måneder.

Tidligere klubbpresident Josep Maria Bartomeu skal være blant de arresterte etter razziaen, sammen med Oscar Grau og Roman Gomez Ponti fra klubbadministrasjonen.

PS! Borussia Dortmund spiller borte mot Borussia Mönchengladbach i DFB Pokal klokken 20.45 tirsdag kveld.