Dortmund til cupsemifinale etter mønsterkontring

(Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 0–1) Etter en lengre tid i villrede ser det brått bedre ut for Borussia Dortmund. Erling Braut Haaland var sentral i den avgjørende mønsterkontringen.

STANG INN! Jadon Sancho (nr. 2 fra venstre) feirer med Jude Bellingham (venstre), Erling Braut Haaland (høyre) og kaptein Marco Reus (skjult). Foto: Federico Gambarini / dpa-Pool

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Hjemmelagets trener Marco Rose har allerede takket ja til å ta over Dortmund kommende sesong og finner neppe grunn til å endre på kontringstaktikken til de gulsvarte.

For da vertene rotet bort et hjørnespark og Haalands makkere satte full fart i andre omgang av cupkvartfinalen var de dødelig effektive. Jærbuen fant Marco Reus som igjen fant Jadon Sancho, alt på ett touch, og engelskmannen scoret klinisk via innsiden av stolpen.

Da trakk nok Haaland et lettelsens sukk: Han hadde virkelig ikke hatt stang inn til da på Borussia Park.

Les også Trukket frem i Barcelonas maktkamp: – Haaland er mulig

Først misbrukte jærbuen en gigantsjanse i første omgang. Han ble spilt gjennom av Jadon Sancho og hadde oseaner av plass, men virket for fokusert på å få ballen over på sitt dødelige venstrebein og lot Nico Elvedi tette luken.

Skuddet under hardt press gikk utenfor.

Like etter pause klinket Dortmund til med en klinisk kontring, da nevnte Reus spilte gjennom kaptein Marco Reus med presisjon.

Reus fant Haaland, som styrte ballen inn til tross for at han måtte ta to steg ut for å hente ballen. Videodommerne ville imidlertid ha et ord med i spillet, de mente at Haaland hadde obstruert Ramy Bensebaini i forkant av scoringen.

KEIN TOR! Erling Braut Haaland (venstre) og Marco Reus fortviler over førstnevntes misbrukte mulighet. Foto: INA FASSBENDER / Reuters

Reprisen viste at 20-åringen fra Bryne gjorde akkurat nok til å sørge for at den algeriske backen mistet balansen og målet ble annullert.

Og like før slutt misbrukte Haaland nok en mulighet alene med Tobias Sippel, da Gladbach-målvakten fikk opp en kruttsterk høyrelanke og stoppet Haalands prosjektil.

Et prosjektil var også Mahmoud Dahoud da han stoppet Bensebaini på en kontring og han fikk sitt andre gule kort, men tiden var for knapp til at Gladbach klarte å straffe gjestene sine.

Edin Terzic’ menn skal til cupsemifinale.

PS! De resterende lagene i den tyske cupen er Wolfsburg, RB Leipzig, Holstein Kiel, Jahn Regensburg, Werder Bremen og Rot-Weiss Essen.