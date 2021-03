Bekreftet: Seriestarten i fotball er utsatt

Det blir ingen serieåpning 2. påskedag. I stedet flyttes seriestarten i 2021 til første helgen i mai.

Viking avsluttet 2020-sesongen med å tape for seriemester Bodø/Glimt. Etter planen skulle årets eliteseriesesong starte 5. april, men den er nå utsatt. Foto: Mats Torbergsen/NTB

11. mars 2021 11:59 Sist oppdatert nå nettopp

Det har ligget i kortene, men nå er det bekreftet at Eliteserien og 1. divisjon for menn må vente i én måned med å starte sin sesong.

I det nye oppsettet blir det oppstart helgen 1. og 2. mai.

– Vi har stor forståelse for at i en krevende situasjon med økende smitte i deler av landet at fotballen må være med å redusere reiseaktivitet. Vi utsetter derfor all seriespill til mai. Dialogen med myndighetene er god, men signalene vi har mottatt går tydelig i en retning om at det er for tidlig å åpne opp, sier leder av NFFs konkurranseavdeling, Nils Fisketjønn til fotball.no.

Aftenbladet skrev allerede for to uker siden at seriestarten var i fare. Da bekreftet Nils Fisketjønn at NFF hadde sett på andre alternativer.

Dermed er vi tilbake til 2020-taktene. Også da ble seriestarten utsatt. Til slutt kom serien i gang i juni.

– Den kommende uken vil en vurdere nærmere detaljene i seriespillet, herunder hvordan sluttspill, kvalifiseringsspill og NM skal kunne gjennomføres, avslutter Fisketjønn.