NFF vil ikke ha Qatar-boikott etter rapport: RBK er krystallklare

I mars gikk RBK-medlemmene inn for å boikotte av Qatar-VM. Denne uka har både Qatar-utvalget og NFF anbefalt det motsatte.

Ingenting har endret seg: Qatar-utvalget har lagt fram sin rapport, og NFF har uttalt seg. RBK er krystallklare på at de går for boikott av Qatar-VM. Foto: Christine Schefte

37 minutter siden

Styreleder Ivar Koteng er imidlertid krystallklar på at Rosenborg fortsatt vil stemme for boikott, under det ekstraordinære forbundstinget 20. juni.

- Vi forholder oss til årsmøtets klare mandat, og stemmer for boikott, sier Koteng til Adresseavisen.