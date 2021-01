Opplysninger til VG: Serie A-klubb med bud på Glimt-stjerne

Serie A-klubben Crotone sendte lørdag et offisielt bud til Bodø/Glimt på Kasper Junker (26), ifølge VGs opplysninger.

BRAKSUKSESS: Kasper Junker ble toppscorer i Eliteserien forrige sesong med 27 mål på 25 kamper. Her i duell mot Jonatan Tollås Nation i Vålerenga. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Nå nettopp

VG får opplyst at budet er på mellom 10 og 20 millioner kroner.

– Vi er oppmerksomme på at det har kommet et bud. Jeg synes det er en fair pris i dette markedet. Nå er det opp til klubben, sier Junkers agent Christian Bysted til VG.

Junker ble toppscorer i Eliteserien med 27 mål på 25 kamper forrige sesong, som var hans første i Bodø/Glimt.

Crotone ligger på sisteplass i italiensk Serie A og ønsker seg Junkers målteft i et forsøk på å komme seg ut av nedrykkssonen. Det er for øyeblikket to poeng opp til trygg plass.

Daglig leder Frode Thomassen i Bodø/Glimt har ikke besvart VGs henvendelser.

Saken oppdateres!