Tromsøgutten Isak (17) har ikke proffkontrakt med TIL – nå har han havnet i søkelyset til Molde og flere Premier League-klubber

Stoppertalentet Isak Kjelsrud Vik (17) skal trene fast med TILs A-lag. Men Gutan kan få kamp om stortalentet.

I MOLDES SØKELYS: Isak Kjelsrud Vik (t.h.) på trening med TILs A-lag på årets første trening. Foto: Ronald Johansen

20. jan. 2021 17:51 Sist oppdatert nå nettopp

På årets første A-lagstrening var blant annet 2003-modellen Isak Kjelsrud Vik, som fyller 18 år fredag.

I TIL er man klar over at Molde har begynt å vise sin interesse for midtstopperen.