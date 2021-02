Solskjærs største seier som United-sjef: 9–0

(Manchester United-Southampton 9–0) Med 11 mot 10 i nesten 90 minutter og de siste minuttene mot ni mann opplevde Ole Gunnar Solskjær sin største seier som Manchester United-sjef.

2. feb. 2021 23:07 Sist oppdatert nå nettopp

Det er tangering av Uniteds rekord i Premier League; 9–0 over Ipswich i mars 1995, for 25 år og 11 måneder siden.

Klubbrekorden er 10–0 over Anderlecht i Europa - men da skal vi tilbake til 1956.

Dette betyr også at Solskjærs menn har utlignet Liverpool i målforskjell. Og United ligger nå likt i poeng med nabo Manchester City i tabelltoppen - dog med to kamper mer spilt.

Og United er nå det laget i Premier League som har scoret flest mål (selv om det er ulikt antall kamper).

Det er den tredje 9–0-kampen i Premier League-historien:

* Mars 1995: Manchester United-Ipswich 9–0.

* Oktober 2019: Southampton-Leicester 0–9.

* Februar 2020: Manchester United-Southampton 9–0.

78 sekunder var gått da Southamptons Alex Jankewitz gikk altfor sent inn mot Scott McTominay. Han mistet fullstendig hodet og satte knottene i låret på United-spilleren. Utvisningen var uunngåelig. Heldigvis kom McTominay unna uten alvorlige mén.

– Dette er selvfølgelig grusomt. Når du er 19 år, så gjør du dumme ting, men det får være måte på, sier Erik Thorstvedt på TV 2-sendingen.

– Jeg er glad det gikk bra med Scott, sier Ole Gunnar Solskjær i et intervju vist på TV 2.

BITTERT: Alexandre Jankewitz har blitt utvist etter bare 82 sekunders spill og må gå i garderoben på Old Trafford. Foto: LAURENCE GRIFFITHS / X01348

1–0: Et drøyt kvarter var gått Ole Gunnar Solskjærs menn tok ledelsen 1–0. Det var back til back: Luke Shaw la inn fra venstresiden, og Aaron Wan-Bissaka kom i full fart og scoret - 23-åringens første mål på Old Trafford.

2–0: Så ble det 2–0 på et praktfullt angrep, der Luke Shaw spilte fri Mason Greenwood, som la 45 grader ut og Marcus Rashford satte ballen kontrollert i nettet - hans åttende Premier League-mål denne sesongen.

3–0: En drøy halvtime var gått da Marcus Rashford la et innlegg hardt på innsiden av forsvaret. Jan Bednarek «klarerte» rett i eget mål. Men det skal sies at United-spillere sto i kø bak ham for å gjøre det samme - sette ballen i Southampton-nettet.

4–0: Luke Shaw svingte inn til Edinson Cavani, som med et vakkert hodestøt satte inn 4–0 med håret flagrende. Det betydde at Shaw var involvert i tre av fire mål i 1. omgang.

Så pekte Mike Dean på straffemerket etter at Edinson Cavani ble sparket ned av Kayne Ramsay, men VAR bestemte ganske riktig at taklingen startet utenfor 16-meteren. Bruno Fernandes prøvde å lure ballen under muren, uten å lykkes.

MYE JUBEL: Fra v.: Daniel James, Fred, Scott McTominay og Bruno Fernandes hadde mye å feire. Foto: Phil Noble / Pool Reuters

Southampton-spillerne hadde nok mest lyst til å bli igjen i garderoben i pausen.

Ole Gunnar Solskjær på sin side valgte å bytte ut både Luke Shaw og Edinson Cavani ved sidebytte - for å Donny van de Beek verdifull kamptrening og Anthony Martial gode opplevelser.

Che Adams satte inn et trøstemål for Southampton tidlig i 2. omgang, men målet ble - etter VAR-sjekk - annullert for offside.

Det tok litt tid før Manchester United fortsatte scoringene etter pause, men så skjedde det på kort tid:

5–0: Innbytter Antony Martial tar flott ned pasningen fra Bruno Fernandes - og det ender med at han dundrer ballen i nettaket.

6–0: Scott McTominay utnytter en dårlig klarering fra Southampton-forsvaret og dundrer ballen fordi en sjanseløs McCarthy.

7–0: Martial gikk i bakken i kamp med Jan Bednarek, VAR godkjente straffesparket og stopperen fikk rødt kort. Bruno Fernandes satte inn straffesparket.

8–0: Martial satte selv inn 8–0 i 11 mot 9. Og det gjensto fortsatt noen overtidsminutter!

9–0: Daniel James triller inn det siste målet.

– Det er alltid godt å score mange mål, og vi trengte en trepoenger, sier Marcus Rashford i et intervju vist på TV 2.

– Vi må bare fortsette slik.

Ole Gunnar Solskjær smilte naturlig nok bredt:

– Når en kamp starter slik, så handler det bare om å få det første målet. Ti mann kan stenge og klare uavgjort. Men det var bare å få det første målet og fortsette derfra, sier han i et intervju vist på TV 2.

Da Manchester United slo Ipswich med samme sifre for snart 26 år siden, var det Andy Cole (5), Mark Hughes (2), Paul Ince og Roy Keane som scoret målene. Solskjær kom til klubben som spiller omtrent halvannet år senere.

Også høsten 2019 tapte Southampton 9–0 - den gang mot Leicester. Så manager Ralph Hasenhüttl har opplevd 9–0 tap i to sesonger på rad. Den rekorden kan bli vanskelig å slå.

– Det er forferdelig, men vi sto opp forrige gang vi tapte 9–0, sa Southampton-sjefen etterpå ifølge BBC.

Southampton hadde både Kyle Walker-Peters og Janik Vestergaard ute med skader. Dermed fikk vi se et par nye ansikter i Kayne Ramsay på høyrebacken og Alex Jankewitz som fikk sin første seniorkamp fra start.

Den skulle altså vare i bare 82 sekunder ...

PS: Det er ikke første gang det har blitt en tidlig utvisning mellom disse to klubbene: Manchester Uniteds Liam O'Brien ble sendt i garderoben etter 85 sekunders spill på The Dell i januar 1987 - altså tre sekunder senere enn i tirsdagens kamp.