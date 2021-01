Forlot TIL i jakten på mer spilletid: Slik er Erlends nye liv på Færøyene

Erlend Jacobsen (21) tok et drastisk valg for å være garantert spilletid i 2021.

DEBUT: Erlend Jacobsen etter debuten for B68 i helgen på Toftir stadion. Foto: Privat

TOFTIR/TROMSØ: 3. januar satt den unge fotballkeeperen fra Tromsø seg på flyet til Torshavn, og er nå godt i gang med karrieren i sin nye klubb B68, som holder til på den lille plassen Toftir på Færøyene med vel 800 innbyggere.

– Jeg måtte teste meg på flyplassen og så én gang til etter det, så nå kom jeg ut av karantene for et par dager siden og har fått noen økter med laget. Jeg har fått meg bil og et lite hus, så det er veldig greit, men rolige dager så langt, sier Erlend Jacobsen til iTromsø.