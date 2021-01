David Beckham henter Phil Neville til MLS

Phil Neville får sin første trenerjobb i herrefotballen. Nå skal han lede Inter Miami - klubben som eies av hans gamle lagkamerat David Beckham.

MANCHESTER UNITED-HELTER: David Beckham (t.v.) og Phil Neville fikk mye å juble for da de spilte for Manchester United. Nå håper de å gjenskape suksessen i Florida. Foto: Phil Noble / PA Wire

10 minutter siden

Det bekrefter Inter Miami på sine nettsider mandag ettermiddag.

De to slo gjennom på 1990-tallet for Manchester United som en del av berømte «Class of 92», sammen med Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary Neville og Nicky Butt.

Neville har ledet det engelske kvinnelandslaget siden 2018, og ledet løvinnene til 4. plass i VM i 2019. Han var i 2015 innom herrefotballen som trener da han var midlertidig manager for klubben Salford City.

CLASS OF 92: Fra venstre: Paul Scholes, Phil Neville, Nicky Butt, Ryan Giggs, David Beckham og Gary Neville. Foto: NEIL HALL / X02954

– Phil har massevis av erfaring fra fotballen, som spiller og trener på både klubbnivå og internasjonalt. Gjennom karrieren sin har han jobbet med noen av de beste managerne og spillerne. Jeg kjenner hans kvaliteter som person, hans verdier, lojalitet og ærlighet, i tillegg til hans energinivå og arbeidsmoral. Alle som har jobbet med Phil vet at han er en leder av natur, og jeg tror dette er det rette tidspunktet for ham å komme hit, sier David Beckham i pressemeldingen.

Inter Miami hadde sin debutsesong i MLS i 2020.

