Brasilianerne elsker fotball. Men mesterskapet på hjemmebane refses.

Det er alt annet enn feststemning i Brasil når Copa America begynner.

Neymar og lagkameratene på Brasil feirer mål i en nylig VM-kvalifiseringskamp. Men de smiler ikke over å være vertsnasjon når Copa America begynner. Foto: DIEGO VARA / Reuters

Søndag kveld starter Copa America, EMs søramerikanske motpart. Det gjeve mesterskapet spilles i Brasil. Normalt ville det vært enorm entusiasme rundt et slikt mesterskap i landet som elsker fotball.

Nå er stemningen en helt annen. Tidligere denne uken uttrykte det brasilianske laget misnøye med mesterskapet, som altså skal gå uten tilskuere i hjemlandet.

Både de, vanlige brasilianere, TV-kommentatorer og andre eksperter kritiserer det søramerikanske fotballforbundet Conmebol og brasilianske myndigheter for arrangementet.

Så hva handler kritikken om?

– En provokasjon

De færreste vil la seg overraske av at koronaviruset har en nøkkelrolle i diskusjonen. Brasil har vært hardt rammet store deler av pandemien. Landet med over 200 millioner innbyggere har registrert over 470.000 covid-19-relaterte dødsfall. Smittetallene er fortsatt høye.

Samtidig har landets president Jair Bolsonaro vakt stor oppmerksomhet med sin håndtering av pandemien. Aftenposten har tidligere nevnt hvordan han sjelden bruker munnbind, at han har sagt at han ikke vil ta noen vaksine og at han generelt har snakket ned pandemien. I tillegg har han nektet å stenge ned landet for å slå ned smitten.

Det var egentlig Argentina og Colombia som skulle arrangere Copa America, men økte smittetall hos førstnevnte og politiske protester i Colombia sørget for at det ikke ble tilfelle. Det var først i forrige uke Brasil ble bekreftet som turneringens nye vertsnasjon.

Med det har mange kritiske stemmer vist sin avsky for beslutningen om å la turneringen gå i landet.

– Dette er skammelig og en provokasjon. Det er et slag i fjeset på alle brasilianere, har en av landets kjente kommentatorer, Luís Roberto, sagt til SporTV.

Bolsonaro har i karakteristisk stil tatt til motmæle.

– Jeg har sagt det helt siden pandemien startet: Dødsfallene er beklagelige, men vi må leve, har presidenten sagt for å forsvare turneringen, ifølge BBC.

Brasils president Jair Bolsonaro har forsvart beslutningen om å arrangere Copa America i Brasil. Foto: Ueslei Marcelino / Reuters

Etterforskes

Einar Braathen er forsker ved Oslo Met og har skrevet flere vitenskapelige artikler om Brasil. Han trekker frem de massive demonstrasjonene i forbindelse med VM i 2014 som nok et eksempel der den lokale fotballgalskapen måtte tre til side for innbyggernes politiske interesse. Før mesterskapet i 2014 demonstrerte folket mot de store investeringene som ble gjort i forbindelse med arrangementet. Nå ser man det samme paradokset igjen.

– Bolsonaro trodde kanskje dette mesterskapet ville være populært. Han prøver å være populist og uformell og folkelig, men bommer veldig ofte. Her har han nok bommet på folkemeningen, sier Braathen.

Einar Braathen er forsker og har Brasil som et av sine spesialfelt. Foto: Oslo Met

Tidligere i uken så høyesterett nærmere på muligheten for å stoppe gjennomføringen av Copa America. Konklusjonen ble at grunnloven nektet retten i å stoppe turneringen.

Men Bolsonaro har flere bekymringer. For øyeblikket jobber en senatskommisjon med å se nærmere på hans rolle i pandemien. Hans umiddelbare fremtid som president er i fare, allerede før neste års valg.

– Kan Copa America bli dråpen som får det til å renne over?

– Det er vanskelig å si, for det er så veldig mange dråper. Man har sagt gang på gang at «dette er slutten for Bolsonaro», men han har kattens ni liv og vel så det. Det er viktig å huske at han har støtte i militæret, sier Braathen.

Brasil var et militærdiktatur fra 1964 til 1985. Landets styrker har fortsatt stor makt. Braathen tror at Bolsonaros presidentskap er i virkelig stor fare først når militæret mister tilliten til ham.

Fakta Copa America 2021 Spilles fra søndag 13. juni til 10. juli. Mesterskapet skulle egentlig gå i fjor, men ble utsatt grunnet pandemien. Åpningskampen mellom Brasil og Venezuela går søndag 23.00 og kan sees på V Sport 1 og Viaplay. Lagene er delt i to grupper: A: Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile og Paraguay. B: Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador og Peru. De fire beste lagene fra hver gruppe går videre til kvartfinale. Kampene spilles på Maracanã (Rio de Janeiro), Nilton Santos (Rio de Janeiro), Mané Garrincha (Brasilia), Arena Pantanal (Cuiabá) og Estádio Olímpico Pedro Ludovico (Goiânia). Enn så lenge går kampene uten tilskuere. Brasil er tittelforsvarer etter triumfen i 2019. Vis mer

Misfornøyde spillere

Og mens den politiske kampen pågår, har brasilianske medier skrevet at vertsnasjonens spillere har vurdert å boikotte turneringen.

Denne uken publiserte Brasil-laget en felles uttalelse. Det blir ingen boikott, men fornøyde er de ikke. De mener Conmebol har håndtert situasjonen dårlig og at prosessen med å velge vertskap for turneringen ikke har vært god nok.

– Vi er imot gjennomføringen av Copa America, men vi vil aldri si nei til Brasil, skriver spillerne, ifølge Goal.

Conmebol forsvarer arrangementet. Forbundet skriver på sitt nettsted at de blant annet ikke vil tjene noen penger på turneringen, at den er tryggere å arrangere i Brasil enn andre søramerikanske land og at de bryr seg om spillernes sikkerhet og helse.