Mener Gunnarsson burde vært utvist: – Det er feigt

MJØNDALEN (VG) (Mjøndalen - Strømsgodset 1–1) Med halvfulle tribuner og lokaloppgjør var stemingen på Consto Arena bedre enn på lenge. Rett før pause kokte det litt ekstra.

20. juni 2021 16:53 Sist oppdatert 6 minutter siden

Halldor Stenevik berget ett poeng for Strømsgodset etter at Martin Rønning Ovenstad hadde sendt vertene i føringen, men det var situasjonen i første omgang som var den store snakkisen.

Mjøndalen-indreløper Ole Amund Sveen stormet i bakrom og så ut til å komme alene med Godset-keeper Viljar Myhra.

KOK: Det var ikke vanskelig å se hva Christian Gauseth mente om avgjørelsen til dommer Espen Eskås. Foto: Lise Åserud

Da tok midtstopper Niklas Gunnarsson tak i drakten på Sveen, som gikk i bakken. Mjøndalen-spillerne flokket seg rundt dommer Espen Eskås, som dro opp det gule kortet.

– Jeg har et bra forsprang, og han river meg rett ned. Jeg synes det er billig med gult. Det er ikke noe tvil om at han tar meg, sier Sveen til VG om situasjonen.

Gunnarsson selv står på sitt, og hevder at dommer Eskås traff med linja han la i kampen.

– Jeg synes ikke jeg skulle vært utvist. Ballen er ikke så god at Sveen bare kan komme rett igjennom. Det er kontakt, men om det skal være linja skulle Solholm også hatt rødt kort på taklingen sin på Valsvik. Det må være en viss temperatur. Kommer det røde ødelegges jo kampen, sier Gunnarsson til VG, mens Sondre Solholm Johansen står rett ved og hører på.

Mjøndalen-stopperen lar seg ikke imponere.

– Han skulle hatt seg en stor åre der, så hadde han kommet seg helt til Danmark, sier Sondre Solholm Johansen om forklaringen til VG.

– Det er en situasjon som hadde hjulpet på, men det er en tvilsom situasjon synes jeg, sier Mjøndalen-trener Mads Hansen til VG, som mener Mjøndalen var bedre spillemessig enn Strømsgodset.

Kaptein Christian Gauseth er derimot klarere i sin oppfatning.

– For meg ser det ut som et rødt kort. Dommer tolker det som at han ikke får tatt ned ballen, men det er jo fordi at han blir tatt. Fra mitt ståsted ser det ut som en kjempefeil. Jeg løper rett bak Eskås og ser at han er på vei ned i baklomma. Der har han det røde kortet. Det er feigt av Eskås, sier Gauseth til VG, som var alt annet enn fornøyd med at det endte 1–1.

– Jeg er veldig lite fornøyd med ett poeng. Dette var en prestasjon som var god nok for tre. Vi skapte mange store sjanser, mens de ikke hadde noe den siste timen, sier moldenseren.

Også i Strømsgodset-leiren innrømmer de at de muligens var heldig.

– Jeg synes den er vanskelig. Spretter ballen mot mål er det vel rødt kort, sier trener Håkon Wibe-Lund.

VG har forsøkt å komme i kontakt med dommer Espen Eskås etter kampen søndag. Han har ikke besvart våre henvendelser.

REDNING: Viljar Myhra måtte i aksjon på et skudd fra Benjamin Stokke. Foto: Lise Åserud

Den første omgangen var relativt sjansefattig, med et par unntak. Strømsgodset hadde initiativet og var farligst ved Fred Friday og Johan Hove.

Etter pause hevet Mjøndalen seg og skapte et par gode sjanser like etter hvilen. Da kom også scoringen.

Det begynte med en flott crosser fra Benjamin Stokke. Deretter utnyttet Martin Rønning Ovenstad at Lars-Christopher rygget og rygget inn i egen sekstenmeter, og prikket ballen vakkert bort i det lengste hjørnet.

Den ledelsen beholdt ikke Mjøndalen mer enn ti minutter. Ballen landet hos Halldor Stenevik, som smalt inn utligningen.

På slutten var Fredrik Brustad gjennom og lobbet ballen forbi Viljar Myhra.

Gustav Valsvik kastet seg inn i stjerne og reddet som bakerste mann. Fra tribunen så det ut som hands, straffe og rødt kort, men reprisen viste at ballen traff midtstopperen i pannen.

Dermed ble det kun ett poeng til hvert av lagene.