Müller tilbake i landslagsvarmen: – Et fenomen

Med Thomas Müller (31) i storform, overbeviste det tyske landslaget i generalprøven før EM. Landslagssjef Joachim Löw er klar på at de har behov for rutinen til 31-åringen.

TILBAKE: Thomas Müller scoret sitt første landslagsmål på over tre år i mandagens kamp mot Latvia. Foto: Andreas Schaad / AP

9. juni 2021 08:33 Sist oppdatert nå nettopp

– Når jeg tenker på det, så er det lenge siden vi har hatt en så klar seier. Derfor føltes det veldig bra ute på banen i dag. Selvsagt vet vi at Frankrike er på et annet nivå enn Latvia, men vi så en veldig overbevisende kamp i dag, sier Thomas Müller til Kicker etter 7–1-seieren hjemme mot Latvia mandag.

Som fra et visst annet 7–1-resultat fra VM i 2014, noterte Müller seg for ett mål og én målgivende pasning mot Latvia. Kampen var den siste testen før EM, hvor Tyskland åpner hjemme i München mot Frankrike 15. juni.

Portugal og Ungarn er de to andre lagene i gruppen, en gruppe som tidlig fikk merkelappen «dødens gruppe».

Etter EM tar Hansi Flick over det tyske landslaget. Flick har ledet Bayern München siden høsten 2019, hvor Müller denne sesongen scoret elleve mål og hadde 21 målgivende pasninger i Bundesliga.

– Thomas er et fenomen i mine øyne, sier Flick til klubbens hjemmeside.

Suksesstreneren trekker frem at Müller også gjør mye merkverdig, men er klar på at Müller er svært viktig.

– Han betyr så mye for laget og denne klubben, det vil aldri være noen som ham igjen. Det han har oppnådd i løpet av karrieren er unikt og på toppen av det hele så er han er veldig jordnær og en veldig fin fyr.

Müller var i mange år en bærebjelke på landslaget, som fra 2006 til 2016 hadde et gyllent tiår. Som 20-åring scoret han fem mål på vei mot VM-bronsen i 2010 og ble delt toppscorer. Fem mål ble det også i 2014, da Tyskland vant VM for første gang siden 1990.

Med ti mål i løpet av de to mesterskapene, seilte Müller opp som en kandidat til å bli tidenes toppscorer i VM – en tittel som Miroslav Klose foreløpig har med 16 mål – men det gikk langt tyngre for Müller og det tyske landslaget i Russland i 2018. Med kun tre poeng i gruppespillet røk de ut og Müller dro hjem fra Russland uten nye VM-scoringer.

Utover høsten fikk han mindre spilletid på landslaget og våren 2019 bestemte landslagssjef Joachim Löw at det var tid for et generasjonsskifte:

Müller, Jérôme Boateng og Mats Hummels ble alle vraket.

Landslagskarrieren til Müller så dermed ut til å stoppe på 100 landslagskamper, men etter at Tyskland tapte 6–0 borte mot Spania i november i fjor – det største tapet til det tyske landslaget siden 1931 – ble lederegenskapene og erfaringen til Müller etterlyst av blant andre tidligere landslagssjef Jürgen Klinsmann.

VIKTIG STEMME: Thomas Müller er ikke redd for å uttrykke seg under en fotballkamp. Foto: WOLFGANG RATTAY / X00227

Nå er Müller og Hummels tilbake i varmen. Begge har gått rett inn på det tyske laget i oppkjøringskampene mot Danmark og Latvia.

– Kommunikasjonen i laget var bedre. Det var ikke så stille som det pleide å være, sa Löw etter kampen mot Danmark ifølge tz.de.

Müller selv sier at det ikke bare handler om å være høylytt, men også å gi nyttig informasjon.

– Jeg ønsker å motivere hver eneste spiller og jeg trenger lagkamerater som motiverer meg. Jeg ønsker ikke at det skal være tomprat, jeg ønsker å være katalysatoren. Den som får det til å klikke, sa Müller før kampen mot Danmark ifølge Bundesliga.com.

PS! Müller har spilt elleve kamper i EM tidligere, men står foreløpig uten scoring og kun én målgivende pasning.