Stortalent fra Island kan bli Molde-spiller

Den 15 år gamle landslagsspilleren Birkir Jakob Jonsson fra Island har vært på sitt tredje treningsopphold med MFK.

Birkir Jakob Jonsson (15) trente med det nasjonale G16-laget til MFK forrige uke. PRIVAT

10 minutter siden

Unggutten har besøkt Molde to ganger tidligere, og var seinest på treningsuke i fjor sommer. Årets opphold har blitt utsatt tre ganger på grunn av korona, men forrige uke var Birkir på plass sammen med faren Jon Jakobsson.

– Birkir har hatt det kjekt og trivdes de gangene han har vært her, dette er tydeligvis god inspirasjon for ham. Birkir er en positiv og interessant spiller. Han har vokst mye det siste året og han har en spennende fysikk. Han har gjort det bra for sitt lag på Island, der han scorer mer enn ett mål i snitt mot spillere som er tre og fire år eldre, forteller daglig leder Thomas Mork i Akerakademiet.