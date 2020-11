Storsponsor Rune Madsen vil hjelpe TIL med å skaffe forsterkninger foran returen: – Vi skal ikke rykke ned igjen

Rune Madsen lover å bla opp lommeboka for å ta opp kampen mot Glimt.

Rune Madsen har sterke følelser for TIL og skal gjøre alt han kan for å hjelpe klubben. Ronald Johansen

23. nov. 2020 20:20 Sist oppdatert nå nettopp

Rune Madsen var så nervøs underveis i Raufoss-kampen at han rett og slett måtte skru av kampen, og fikk først meg seg senere at opprykket var i boks.

– Det var en tung dag i går, jeg måtte slutte å se underveis. Jeg var på hytta og gikk og satt meg i jacuzzien, for jeg fikset ikke å se kampen. Så oppdaget jeg etter hvert at telefonen blinket og var fullt av meldinger, da skjønte jeg at det var gode nyheter, sier Rune Madsen til iTromsø dagen etter opprykket var i boks.