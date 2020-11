Dette er annerledeslaget Bodø/Glimt

For noen få år siden kunne karrieren vært over for flere av Glimt-stjernene. På unikt vis har de slått tilbake.

Søndag kunne nordlendingene feire det historiske gullet. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

22. nov. 2020 21:52 Sist oppdatert nå nettopp

De har begeistret. De har underholdt. De har sjokkert.

Søndag satte Bodø/Glimt prikken over i-en på en sensasjonell sesong. Klubben fra byen med 50.000 innbyggere er det første laget fra Nord-Norge til å vinne Eliteserien.

Det med et lag bestående av flere spillere mange hadde avskrevet for lengst. Og gulltreneren kunne fort ha fått sparken før eventyret startet.

Seriemesteren 2020 er annerledes-laget som forbløffet en hel fotballverden.

Fakta Bodø/Glimt Stiftet: 19. september 1916 Hjemmebane: Aspmyra stadion (kap. 5635 tilskuere) Draktfarge: Gul Trener: Kjetil Knutsen (assistent i 2017, hovedtrener siden 2018) Kaptein: Patrick Berg og Ulrik Saltnes Toppscorer: Kasper Junker (19 mål) Meritter: * Cupgull i 1975 og 1993 * Sølv i toppdivisjonen i 1977, 1993, 2003 og 2019. Bronse i 1995. Vis mer

Bodø/Glimt har vært suverene denne sesongen. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Gulltreneren Kjetil Knutsen

«Kjære Kjetil Knutsen: Når skal du ta grep?» skrev nettstedet Bodø.no høsten 2018.

Det murret i Bodø. Nokså uerfarne Kjetil Knutsen og hans trenerteam slet med innkassere å seiere. Klubben kjente nedrykksplassen puste dem i nakken.

Underveis i sesongen var klubblegenden Trond Olsen rasende på grunn av manglende spilletid. Det samme var Patrick Berg.

Men klubben sto fjellstøtt bak bergenseren. Nedrykket ble avverget, før klubben sjokkerte med sølv året etter.

Årets seriegull gir liv til ideen om at suksess ikke kommer over natten.

Kjetil Knutsen fikk sparken i Åsane i 2016. Nå leder han landets beste lag. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Patrick Berg – fra kontraktssurr til dirigent

Det stormet også rundt Patrick Berg for to år siden. Sønnen av Ørjan Berg og barnebarnet til ikonet Harald Berg var i en offentlig klinsj med klubben.

Berg var lei av å slite benken. Han så egen karriere svinne hen.

Avisa Nordland skrev at stortalentet var tapt for Glimt. Han kom til å forlate klubben gratis etter å ha nektet å forlenge kontrakten, ble det sagt.

Men Berg tok en helomvending. Han signerte en ny avtale og la ned et massivt treningsgrunnlag. Da ble veien inn på laget kort.

Det angrer nok 22-åringen ikke på i dag. Gullsesongen er blitt toppet med en plass i landslagstroppen for midtbanedirigenten.

Patrick Berg er blitt tatt inn i landslagsvarmen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Genidansken Philip Zinckernagel

Det feires nok fortsatt med danske wienerbrød på Aspmyra for overgangen som gikk i boks i 2018.

Philip Zinckernagel kom som en uslepen diamant for i underkant av to millioner kroner fra danske Sønderjyske. De tre siste sesongene har han utviklet seg til å bli den skarpeste poengspilleren i Eliteserien.

Hør bare på dette: 15 mål og 15 målgivende pasninger i år. Det er tall det lukter gull av.

Spørsmålet nå er hva som skjer med det danske geniet. 25-åringen er på utgående kontrakt og har foreløpig ikke forlenget avtalen med klubben.

Hvor spiller Philip Zinckernagel neste år? Foto: Ketil Blom Haugstulen

Milan-klare Jens Petter Hauge

Han var den beste av dem alle. 14 mål fra sin vingposisjon. Banens beste uke etter uke.

Det var ikke rart at man begynte å nevne Jens Petter Hauges navn sørover på kontinentet. Da Glimt møtte selveste AC Miland på ærverdige San Siro i Europaligaen i september, var han igjen toneangivende.

21-åringen hadde overbevist den mektige stormakten. Kun få dager etter oppgjøret meldte Hauge overgang til Milano-klubben.

Det har vært litt av en eventyrhistorie. To år tidligere slet han benken i 1. divisjon. Han fikk ikke spille for Glimt og dro på utlån til Aalesund med håp om mer spilletid. Det ble til 11 kamper som ubrukt reserve på benken.

Nå spiller han med selveste Zlatan Ibrahimovic og resten av stjernegalleriet i motebyen.

Jens Petter Hauge spiller nå med Zlatan Ibrahimovic og co. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Kapteinen Ulrik Saltnes

Høsten 2016 var kapteinen så lei av fotball at han hadde bestemt seg for å legge opp.

– «Dette er jeg ferdig med», tenkte jeg, sa Ulrik Saltnes i et intervju med NRK.

Saltnes har spilt for Glimt siden 2011. 28-åringen kom inn på laget som en svært lovende spiller, men følte selv at han bare ble dårligere og dårligere for hvert år.

Det forandret seg da trener Kjetil Knutsen kom inn dørene i 2017. Det ble et veiskille for midtbanespilleren. Saltnes fikk hodet på rett plass, noe man også så resultatet av på banen. På fem år hadde han scoret kun tre mål, men så skjedde det noe:

2017: 13 mål i 1. divisjon

2018: 4 mål i Eliteserien

2019: 7 mål i Eliteserien

I år har han hevet spillet sitt ytterligere. Han står med 11 mål og er en av de desidert viktigste grunnene til at gullet havnet i nord.

Ulrik Saltnes er kaptein på gullaget. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Marius Lode – fra dopingdom til seriegull

Han har vært en bauta i midtforsvaret. Men Marius Lode står også med én nettkjenning denne sesongen.

Prosjektilet fra 100 meter (om du spør en bodøværing) kan fort ende opp som årets mål. I likhet med sine lagkamerater, Hauge og Berg, har rogalendingen også blitt belønnet med en plass i landslagstroppen.

Kontrasten kunne knapt blitt større siden høsten 2015. Da ble Lode, den gang Bryne-spiller, utestengt i ett år etter å ha avlagt en positiv dopingprøve.

– Det var tungt å miste alt samtidig som det sosiale forsvant. Samtidig satte jeg meg et klart mål. Jeg skulle tilbake. Siden har det vært en berg-og-dal-bane både sportslig og følelsesmessig, sa Lode til Stavanger Aftenblad nylig.

Marius Lode kan ha scoret årets mål. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Scoringsmaskinen Kasper Junker

Noe av suksessen til Glimt stammer fra imponerende spillerlogistikk. I tillegg til Zinckernagel, må mye av årets suksess tilegnes en annen danske – nemlig Kasper Junker.

26-åringen slet stort i hjemlig serie for Horsens i fjor. Det luktet ikke svidd av tre mål på 25 seriekamper.

Da han meldte låneovergang til Stabæk i fjor sommer, fikk han fart på karrieren. På 12 kamper scoret han imponerende seks mål.

Glimt sto klar da avtalen med bærumsklubben utløp. Det skal de prise seg lykkelige for. I år står Junker med sensasjonelle 19 scoringer i Eliteserien. Kun Amahl Pellegrino (21) har flere.