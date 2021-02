Tittelgrossisten Graham Hansen: – Tror ikke jeg får se familien før til sommeren

Etter å ha sikret sitt andre trofé som Barcelona-spiller er Caroline Graham Hansen forberedt på at det kan bli lang tid før hun får se familie og venner hjemme i Norge igjen.

VANT TIL Å VÆRE ALENE: Caroline Graham Hansen klemmer Guro Reiten under en kamp mot Nord-Irland i 2019. Lørdag vant 25-åringen sitt andre trofé som Barcelona-spiller. Foto: Carina Johansen

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det er selvfølgelig ensomt med tanke på at familie og venner er langt borte, men jeg er takknemlig for gode lagvenninner og at jeg får gjøre det jeg elsker hver dag. Jeg tror ikke jeg får se familien før til sommeren, sier Hansen til VG etter 3–0-seieren over Logroño, som sikret cuptroféet nesten et år på overtid.

Cupfinalen var nemlig utsatt fra forrige vår grunnet coronapandemien.

Graham Hansen selv sier hun kunne hatt tre målgivende, men gikk av banen uten målpoeng. Alexia Putellas, Aitana Bonmati og Jennifer Hermosos tre scoringer sikret til slutt trofeet for FC Barcelona Femení, som fortsatt har til gode å avgi poeng etter 16 kamper i serien.

Les også Graham Hansen forlenger med Barcelona: – Veldig fornøyd

– Det var veldig deilig å vinne cupen, spesielt når det var så forventet. Vi var også det klart beste lag utpå der i dag. Det var bare utrolig deilig å vinne med denne gruppen, sier 25-åringen.

Sesongen avsluttes i juni for landslagets største profil, som signerte en kontraktsforlengelse med den katalanske storklubben i januar.

– Det kan hende det ikke blir noen sommerferie, og det kan hende det ikke blir noe besøk hjem før til jul om situasjonen ikke endrer seg. Det er en ny situasjon å forholde seg til mentalt, men jeg er vant til å være mye alene, siden jeg har bodd ute i mange år. Selvfølgelig er det kjipt, men som sagt har jeg en fordel med at jeg er vant med det, sier Graham Hansen.

I bakgrunnen av telefonsamtalen fra Málaga, der Barcelona spilte på La Rosaleda, skal det ikke mye til for å høre feststemte lagvenninner synge seierssanger i bakgrunnen.

Les også Graham Hansen føler seg satt i livsfare: – Nok får være nok

– Det var en litt annerledes feiring, men vi er i samme kohort og får en fin feiring i kveld, sier Hansen mens hun venter på at de siste «skal pelle seg på bussen» for å feire med middag på hotellet.

Tittelen var Graham Hansens andre etter den profilerte overgangen i 2019, og med syv poengs forsprang i serien er det slett ikke utenkelig at katalanerne får ytterligere sølvtøy i premieskapet før sesongen er over.

– Det ser jo veldig lovende ut. Jo før vi kan avgjøre, jo bedre, sier hun.

Cupgullet er Graham Hansens niende i løpet av ti sesonger. Hun vant tre strake NM-gull med Stabæk og senere fem på rad med Wolfsburg, før hun altså vant den spanske cupen på første forsøk.