Sandnes Ulf spilte med 18-åring i mål: – Hadde litt nerver

Steffen Landro var aldri i tvil før han plasserte unggutten Sander Åke Lønning mellom stengene i bortekampen mot Raufoss.

Sander Åke Lønning i aksjon for Sandnes Ulf mot Raufoss fredag. Unggutten holdt nullen. Fredrik Hagen / NTB

Raufoss - Sandnes Ulf 0–0

– Jeg smilte fra jeg ga ham beskjed torsdag, følte på meg at han ville gjøre en god kamp. Han var så offensiv og klar med en gang, sier Landro til Aftenbladet.

– Utrolig kjekt at han lyktes, det kan godt skje at han fortsetter mot KFUM kommende mandag, sier strilen.

Lønning som rundet 18 så sent som første september, var ikke mer nervøs enn han burde etter sitt eget utsagn.

– Kjente litt på nervene

– Jeg kjente det jo, men det er vel slik det skal være. Litt nervøs er bra, sier den svenskfødte til Aftenbladet.

– Etter at jeg fanget det første innlegget, var jeg i gang og bare koste meg. Det er jo dette jeg trener for, så det var bare bra å komme i gang.

– Hva tenkte du etter en aldri så lite bærtur i andre omgang?

– Det var bare å glemme - gå videre og tenke på neste situasjon, forteller Lønning som gjerne fortsetter i mål mot KFUM om treneren vil.

Aslak Falch er førstekeeper, derom ingen tvil, men Steffen Landro er ikke sikker på om han blir klar til mandag.

– Aslak er den eneste av de med skader som kan bli klar, dessuten er det helt sikkert at vi får med Magnus Retsius Grødem. Han fikk seg en i hodet med plutselig migrene og dårlig syn som resultat. Det går over, fastslår treneren.

Steffen Landro var glad på vegne av sin unge keeper, Sander Åke Lønning, i kampen på Raufoss. Fredrik Hagen, NTB

Landu-Landu må stå over

Han likte mindre godt at en godtspillende Christan Landu-Landu fikk gult kort, det fjerde for sesongen, og må stå over mot KFUM.

– Som om ikke alle skadene er nok, sier en smilende Landro.

Han var veldig fornøyd med innstillingen fra spillerne på Raufoss, han var veldig fornøyd med forsvarsarbeidet, han var fornøyd med organiseringen og måten de lyseblå tok unna Raufoss-presset, men han var ikke fornøyd med presisjonen i avslutningene.

– Solid mot et lag som ikke har tapt hjemme, men vi burde scoret på alle mulighetene våre. Tror vi hadde vunnet med Rets på banen, sier Steffen Landro.

Han fikk også se at midtbaneeleganten Lasse Berg Johnsen, eks Viking, var en av Raufoss sine beste spillere.