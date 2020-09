Scoret drømmemål: Ranheim tok nok en seier

Mads Reginiussen scoret et herlig mål da Åsane ble slått.

Nå nettopp

Ranheim 3 - 1 Åsane

32-åringen sto for kveldens høydepunkt da han banket ballen i krysset fra cirka 20 meter og sørget for 2–0 til Ranheim. Det endte med tre poeng for laget som dermed har to strake seire. Ranheim ligger på tredjeplass, tre poeng bak Sogndal på plassen foran.