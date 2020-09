Herjer etter TIL-exiten i vinter: Nå kjemper Marcus (20) om seriegull og Champions League-fotball

Marcus Holmgren Pedersen (20) synes han fikk for lite sjanser i TIL. Neste uke spiller han Champions League-kvalik.

Livet smiler til den tidligere TIL-backen som i løpet av La Manga-oppholdet i januar ble solgt fra TIL til Molde for en prislapp på vel to millioner kroner.

For serietoer Molde har det så langt i år blitt 12 kamper, hvorav 10 fra start og to som innbytter. To mål, én målgivende og 826 minutter spilletid i Eliteserien for et av de beste lagene i Norge.