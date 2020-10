EIK vant etter drømmestart: – Vi var dødelig effektive

EIK scoret på sine tre første målsjanser før pause, det var nok til å sikre både seieren og andreplassen på tabellen.

Nå nettopp

Fløy-Flekkerøy - EIK 1–3:

EIK fikk en virkelig glimrende start på kampen, for allerede etter snaut fire minutter sørget Ermal Hajdari for kampens første scoring. Han fikk stå litt umarkert på bakre stolpe og banket ballen inn i nettet etter et hjørnespark.