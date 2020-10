Skal være møtested for de beste fra nord – men Håvard (41) savner noe spesielt

Landsdelens beste utøvere har treningsrom, testlab, rulleskimølle og forskning til disposisjon i Tromsø, men Håvard Klemetsen mener fortsatt at noe mangler i toppidrettskultur på Alfheim.

27. okt. 2020 11:05 Sist oppdatert nå nettopp

Klemetsen ble olympisk mester (lag) i kombinert i 2014, mens han bodde i Trondheim. Han er nå prosjektleder og fagressurs talentutvikling i Olympiatoppen Nord-Norge på Alfheim.

De siste årene har Tromsø fått frem utøvere som Vilde Nilsen, Erik Valnes, Anna Svendsen og Andreas Nygaard, for å nevne noen. Felles for dem er at de satser fra Tromsø. Riktignok har Vilde Nilsen flyttet til Lillehammer, men kan komme tilbake igjen på vårparten. I tillegg har Tromsø Johann Forfang i verdenstoppen, men på grunn av mangel på hoppbakker satser han fra Trondheim.