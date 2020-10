Dette er endringen Moe vil gjøre når gruppespillet nå sparkes i gang

Det er ingen tvil om at en plass i Europa betyr mye for Molde Fotballklubb. Erling Moe forteller at vi nå vil få se et Molde-lag med en litt annen tilnærming enn tidligere i år.

Nå nettopp

I kveld tar Molde fatt på sitt første gruppespill i Europa på fem år. En av fellesnevnerne fra sist er mannen på benken. Erling Moe var inne på midlertidig basis etter at Tor Ole Skullerud fikk sparken fra Molde, og ledet laget igjennom playoff og inn gruppespillet i 2015.

Moe var også hovedtrener under de første og største triumfene, før Ole Gunnar Solskjær vendte tilbake til klubben i midten av oktober det samme året.