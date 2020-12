Det nye fotballflaggskipet i Tromsø er i gang: Veronika (20) er tidenes første TIL 2020-spiller

I kveld ble samarbeidet mellom TIL og Fløya formalisert. Tidligere Fløya-kaptein Veronika Sæthre (20) er den første som har signert proffkontrakt.

FØRSTE: Veronika Sæthre er den første som har signert proffkontrakt med TIL 2020. Robin Andersen

55 minutter siden

I slutten av september kunne TIL og Fløya stolt presentere planene for et nytt samarbeid på damesiden, der klubbene skulle slå seg sammen om å klare et felles mål: Å rykke opp til Toppserien i løpet av 2021.

Begge klubbenes årsmøter ble i november enige om å gå for samarbeidet, og i kveld ble papirene offisielt signert for å starte opp den nye klubben.