Nå blir denne banen større og bedre - og snart er den klar til bruk

Lubbenes-anlegget får en kraftig oppgradering.

Slik ser det ut Lubbenes for øyeblikket. Snart legges det nytt kunstgress på en utvidet bane på området. Foto: Marcus Ericson

Nå nettopp

Kunstgressbanen på Lubbenes skulle etter planen vært ferdigstilt i løpet av 2020, etter at vedtaket om renoveringen kom fra kommunestyret i 2019. Flere utsettelser har gjort at renoveringen har tatt litt tid, og spesielt i det siste korona-året. Nå ser det endelig ut til at det realiseres.

Sportslig leder i MFK Bredde, Jonas Hoem, forteller at hele MFK gleder seg stort til et ferdigstilt anlegg i mai. Det slitte underlaget på Lubbenes blir også skiftet ut, til noe helt nytt og moderne.

– Det ligger an til at det blir klart i mai. Vi skal lage banen enda større, slik at det også blir muligheter for å ha to nier-baner på tvers av banen. Vi skal også ha plass til snødeponi og sikkerhetssone. Senere er planen er også å sette opp et klubbhus med garderober på sikt. Det blir et flott anlegg. Det skal komme led-lys og granulatfangere rundt banen. Vi får også inn nye varmerør, så vi forhåpentligvis kan holde på året rundt. Det blir et kjempeløft for våre eldste lag, etter at Lubbenes ble stengt ned for et par år siden. Vi ser frem til en feiring av åpningen av banen og anlegget, sier Jonas Hoem til Romsdals Budstikke.

Viktig for tilhørigheten

Hoem mener det er viktig at Lubbenes åpnes igjen, for både Træff og MFK. De siste åra har Reknesbanen blitt brukt av både Træff og MFK Bredde, men med ny bane på Lubbenes, kan MFK endelig komme «hjem» igjen.

– Det har vært trangt på Reknesbanen med Træff og MFK. Nå blir det flere muligheter for å gi plass til ungdomslagene våre, og vi kan tilby de alle treningene de vil ha. Det er spesielt med nier- og ellever-baner vi sliter med kapasiteten i kommunen. Nå har vi 16 ungdomslag påmeldt til årets sesong, og Træff er vel ikke langt unna heller, og med alle treningene. Da blir det trangt på Reknesbanen. Så det er veldig bra at Træff, MFK og Rival kan ha vær vår bane, sier sportslig leder i MFK Bredde, Jonas Hoem.

Jonas Hoem påpeker viktigheten av at MFK Bredde nå får et hjem, med det nye anlegget. Etter planen vil det bli satt opp et klubbhus, med garderober og sosialrom.

– Bonuseffekten av banen og anlegget, er at vi får et hjem. Det er det Rival har på Årølia og Træff har på Reknesbanen. Vi får et hjem, der våre lag føler seg komfortable. Der skal man kunne sitte igjen på trening, vi kan arrangere lagsmøter og avslutninger, vi kan ha kiosk. Det at vi får et hjem, er kjempeviktig for MFK. Og det er ikke bare hvilken som helst fotballbane, det er her som blir vår plass, sier Hoem.

Om noen uker skal det være klart for å spille fotball på Lubbenes igjen. Foto: Marcus Ericson

Håper på full sesong på ny bane

Jonas Hoem forteller at signalene fra fotballkretsen er at ungdomslagene muligens får oppstart i mai. Det betyr at MFKs lag får spille nesten hel sesong på ny hjemmebane.

– Ungdomslagene kommer kanskje i gang tidlig i mai. Så hvis kommunen holder seg til planen med at anlegget er klart noen uker ut i mai, trenger vi ikke utsette så veldig mange kamper for våre lag. Det blir kjekt at vi kan spille på «hjemmebane» igjen, forteller Jonas Hoem.

Romsdals Budstikke var i kontakt med Molde eiendom KF om kunstgressbanen på Lubbenes for noen uker siden. Da ble det sagt at målet var å ha banen klar til sesongstart, selv om arbeidet måtte settes på vent en stund på grunn av lave temperaturer og mye snø.

Nytt klubbhus

I starten er det kun dekket på Lubbenes som blir skiftet på, men kommunen og MFK har planer om å bygge et klubbhus etter hvert. Lokasjonen på klubbhuset er ikke helt spikret enda.

– Jeg er ikke helt sikker på om planen er fastslått enda, men klubbhuset skal eventuelt komme på samme side som parkeringsplassen. MFK og Molde kommune skal dele på plassen der, avslutter sportslig leder i MFK, Jonas Hoem.

Molde Fotballklubb og Molde kommune har diskutert planene om klubbhus på et møte etter nyttår. Trolig vil MFK og kommunen eie og betale for ulike deler av bygget, som blant annet vil inneholde garderober, sosialrom og treningsrom.