MARBELLA: Det ble et travelt og spennende døgn for Stian Rode Gregersen da Wigan la inn bud på ham på det engelske overgangsvinduets siste dag for halvannen uke siden.

Den engelske Championship-klubben ønsket å forsterke seg med MFK-forsvareren, men budet var ikke godt nok til at Molde ønsket å selge. Selv fulgte Gregersen spent med på hvordan det gikk med forhandlingene fra sidelinja.