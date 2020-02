Både VG-kommentator Leif Welhaven og Adresseavisens Birger Løfaldli reagerer på at Nils Arne Eggen fikk holde på godt utover de tre minuttene han i utgangspunktet hadde til rådighet, da han skulle uttrykke sin støtte til Ivar Koteng under ledervalget på Rosenborgs årsmøte.

En støtte Koteng selv tror var avgjørende for at valget til slutt falt på den sittende styrelederen i stedet for valgkomiteens kandidat, Ståle Gjersvold – med 331 mot 244 stemmer. 17 stemte blankt.