Premier League gjør comeback 17. juni med de fra før utsatte kampene Manchester City – Arsenal og Aston Villa – Sheffield United.

Førstnevnte kamp skal sendes «åpent» på TV 2s hovedkanal, og deretter går det slag i slag frem mot den planlagte sesongavslutningen 26. juli.

Normalt får TV 2 og andre Premier League-distributører ikke vise flere enn én kamp på et gitt tidspunkt, og de må også følge programmet på engelsk TV de aller fleste dager.

Slik blir det ikke i den koronautsatte sesonginnspurten, ettersom det nå er åpnet helt opp også i England.

Rui Vieira, AP / NTB scanpix

– Vi er svært fornøyde med at vi har fått lov til å vise alle de 92 kampene som gjenstår av sesongen, til våre seere. Hvert spark blir vist, sier sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2.

Det blir et svært tett kampprogram for å få Premier League-sesongen i mål til 26. juli. Den foreløpige planen tilsier at det blir spilt minst én kamp hver dag i drøyt fem uker.

(©NTB)