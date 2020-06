– Haaland var tilbake på trening med laget i dag. Vi får se. Reus har ennå ikke hatt noen trening med laget. Han trente med ball igjen, men bare for seg selv, uttalte Favre på torsdagens pressekonferanse.

Lørdag kveld er det Hertha Berlin med Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred på laget som gjester Dortmund.

Det var under toppmøtet hjemme mot Bayern München i forrige uke at uhellet var ute for Haaland. 19-åringen kolliderte med dommeren og fikk en vridning i det høyre kneet. Han haltet av banen etter 72 minutter.

Ifølge Kicker ble det påvist et strukket leddbånd. Haaland sto over helgens 6-1-seier over tabelljumbo Paderborn og deltok heller ikke på de tre første treningene denne uken. Han har fått behandling for sitt vonde kne og virker nå å være nære til lørdagens oppgjør.

Borussia Dortmund må derimot greie seg uten forsvarssjef Mats Hummels lørdag. Han pådro seg sitt femte gule kort for sesongen mot Paderborn og er utestengt.