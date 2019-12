Foreslår millionlette for Start: Slik ser forslaget til ny avtale ut

– Først og fremst er det veldig gledelig at vi etter lengre tids dialog har klart å få utarbeide et nytt forslag om avtale. Det er mange avklaringer vi må gjøre med tanke på avtalens innhold, så det er litt for tidlig å kommentere innholdet. Men vi håper at vi kan komme nærmere en løsning, sier arbeidende styreleder Christopher Langeland i Start En Drøm.

Som gjennom sesongen har vært i diskusjon med kommunen om en revidert leieavtale for Sparebanken Sør Arena. Start mener dagens avtale ikke er bærekraftig for klubbens økonomi, og har ment at kommunen må ta en større del av driftskostnadene.