KRISTIANSAND/MANDAL: – Jeg føler meg klar for toppfotballen, og føler jeg har kvaliteter som kan bli brukt høyere enn 3. divisjon. Nå må jeg ta en prat med MK om hva som er best for meg videre, sier Joacim Holtan til Fædrelandsvennen.

Spissen har scoret imponerende 19 mål på 15 kamper for MK i 3. divisjon i år. Mandag avgjorde han kampen mot Vindbjart i Idrettsparken på egenhånd, da Øvrebø-gutten scoret fire mål i 2. omgang.