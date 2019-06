- Det er kjempeartig. Jeg trives med guttene og synes det er bra på trening.

Det sier Edvard Sandvik Tagseth etter sin første ordentlige trening med Rosenborg. 18-åringen fra Frosta er et av stortalentene som tidligere har valgt bort en tilværelse på Lerkendal. Midtbanespilleren signerte for Liverpool sommeren 2015, og flyttet dit permanent to år senere.