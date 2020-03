AaFK permitterer ansatte. Derfor slipper spillerne foreløpig unna.

Også AaFK berøres hardt av den svært utfordrende situasjonen rundt koronaviruset, som gjør at økonomien i klubben blir skadelidende. Det er årsaken til at AaFK nå velger å permittere ansatte i klubben.

– Myndighetene har gitt oss noen verktøy i den situasjonen som vi er i nå, som vi har valgt å benytte. Vi har valgt å permittere ansatte i klubben, samtidig som at flere er sjukmeldt som en følge av situasjonen. Spillerne og A-lagstrenerne er for tiden sjukmeldt som følge at den lovpålagte karantenen fra myndighetene, som gjør at de er ute av stand til å utføre sin jobb som fotballspillere, sier daglig leder Geir S. Vik til Sunnmørsposten.