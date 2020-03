Molde-spillerne vet ikke når de kan trene for fullt igjen eller når sesongen kan starte.

– Dette er for oss som for alle andre: det er helt nytt og veldig rart. Det er spesielt å være hjemme så mye, vi er jo ikke vant til det med mye trening og reising. Det handler om å få dagene til å gå med egentrening og familie. Vi som har små barn, må være litt kreative og finne på ting så det ikke blir for kjedelig, sier Moström.