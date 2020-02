Haaland langt nede etter Dortmund-kollapsen: – Det er blytungt

Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund 4–3 (2–2)

– Det er blytungt og surt. Den dårligste stemningen jeg har opplevd hittil i Dortmund-karrieren min, sier Haaland til Viasat etter kampen.

Etter en skuffende cupexit mot Werder Bremen i midtuken der Haaland ble hvilt fra start, var 19-åringen tilbake i startoppstillingen til Borussia Dortmund i kveldens storkamp borte mot Bayer Leverkusen.

En brennhet Haaland sto med åtte mål på fire kamper i alle turneringer før kampen, men mot Leverkusen måtte han gå målløs av banen for første gang i Dortmund-trøyen.

Skuffelsen ville nok vært mindre ved seier, og det så ut som at Dortmund skulle ta tre poeng etter scoringer av Mats Hummels, Emre Can og Raphaël Guerreiro, men så kollapset det helt for gultrøyene.

I det 81. og 82. minutt scoret Leon Bailey og Lars Bender hvert sitt mål, og dermed må Dortmund reise hjem med null poeng i sekken.

– Jeg synes vi skaper nok til å vinne kampen. Det er blytungt nå. Jeg sliter egentlig med å tenke over ting, sier Haaland.

Store Haaland-sjanser

Han markerte seg tidlig. Nordmannen var nære å spille Jadon Sancho gjennom allerede etter tjue sekunder, og noen minutter senere kunne han fått en stor skuddmulighet, men touchet satt ikke helt for nordmannen.

Kvarteret senere fikk han kampens hittil største sjanse. Haaland kom alene med keeper fra skrått hold. Spissen banket til mot korthjørnet, men finske Lukáš Hrádecký gjorde en god redning.

I stedet var det Bayer Leverkusen som fikk kampens første scoring minuttet senere.

Nadiem Amiri fant Kevin Volland på løp. Spissen løp fra Dortmund-forsvaret og klinket ballen i det lengste hjørnet. Et flott mål av den tidligere Hoffenheim-spissen.

Snudde kampen etter praktmål

Målet var en kalddusj for Borussia Dortmund, som hadde hatt flere sjanser til å ta ledelsen, men bortelaget slo kontant tilbake.

Jadon Sanchos corner fant Mats Hummels, som stanget ballen i krysset. Det var tyskerens første mål for sesongen.

Ti minutter senere var kampen snudd med et praktmål.

Emre Can – Dortmunds andre storsignering i vinter – mottok ballen 25 meter fra mål og skrudde ballen flott i høyre kryss. Det var litt av en måte å introdusere seg for fansen i hans første kamp fra start.

– Det gir meg ikke mye nå. Jeg ville heller ha vunnet og ikke scoret, sier Can til Viasat etter kampen.

Rett før pause utlignet derimot Kevin Volland med sin andre scoring for kvelden.

Annullert scoring

Den gode underholdningen fortsatte i annen omgang, og sju minutter etter hvilen satte Dortmund sin tredje ball i nettet. Den ble riktignok annullert fordi Giovanni Reyna (17) hadde felt en motstander før målet.

Etter et stolpeskudd av både Reyna og Leverkusen-spiller Kai Havertz, skulle endelig den tredje sitte for Dortmund.

Gultrøyene rullet opp et flott angrep. Hakimi spilte Raphaël Guerreiro gjennom fra skrått hold, som plasserte ballen kontant til siden for Hrádecký. Denne gangen hadde ikke VAR noen innvendinger.

To mål på to minutter

Dortmund så ut til å ha et godt grep om kampen, men så kollapset det helt for Haaland og co.

Først vartet Can opp med en god takling, men tyskeren var uheldig, for ballen trillet videre til Leon Bailey som enkelt kunne sette inn 3–3.

Bare ett minutt senere satt den fjerde for hjemmelaget.

Daley Sinkgraven slo et flott innlegg som Lars Bender stusset i krysset.

Haaland fikk for første gang spille samtlige 90 minutter, men fikk mindre å jobbe med jo mer tid som gikk, og måtte til slutt innse at hans første kamp uten mål eller poeng i Dortmund-trøyen var et faktum.