Her stikker han av med det stjålne HamKam-flagget

Se video av hendelsen øverst i saken.

KRISTIANSAND: – Som klubb kan vi ikke ha det slik at supportere stjeler andre supporteres effekter, understreker Christopher MacConnacher, administrativ leder i Start.

Medlemmer fra Ultras 1905, en av Starts supporterklubber, stjal søndag kveld et HamKam-flagg fra en HamKam-supporter på Sør Arena.

Fædrelandsvennen har fått tilgang til en video som viser deler av episoden, som skjedde i første omgang av kampen mellom Start og HamKam.

Videoen viser to menn som kommer gående på tribunen. Den ene, som holder et HamKam-flagg, blir så anholdt av en vakt. Mannen kaster da flagget over til sin kamerat, som stikker løpende av med flagget – med en annen vakt hakk i hæl.

Poserte med stjålet flagg

Faksimile fra Facebook

Senere poserte flere Start-supportere med det stjålne flagget. Poseringen ble blant annet publisert på Facebook.

– Jeg forstår det slik at en supporter stjal et flagg fra en motstander, løp rundt med flagget og laget litt leven, sier MacConnacher.

Ole Bjørn Kleivane, operasjonsleder ved Agder politidistrikt, bekrefter hendelsen, som endte med at to personer ble bortvist fra stadion etter et muntlig pålegg fra en politipatrulje.

– I forbindelse med at noen Start-supportere stjal flagget til en HamKam-supporter, oppsto det problemer på stedet. To personer ble i den forbindelse bortvist på grunn av krangling mellom supportere, opplyser Kleivane.

Hendelsen ble loggført hos politiet klokka 19.03.

Har ikke konkludert

Vegard Nekstad

Christopher MacConnacher sier at han har fått informasjon om at identiteten til Start-supporterne som var involvert i hendelsen skal være kjent av Start.

– Vi må ta tak i denne saken internt og foreta en vurdering av hendelsesforløpet. Jeg kan foreløpig ikke si hva som blir konklusjonen, påpeker han.

– Hva tenker du om hendelsen?

– Vi er opptatt av at supportere som kommer til byen skal få et godt inntrykk av byen og arenaen. Det skapes ikke noe godt inntrykk når andres flagg eller eiendeler stjeles, sier MacConnacher.

– Kan utløse bråk

Vegard Nekstad

Svein Graff, direktør for kommunikasjon og samfunn i Norges Fotballforbund (NFF), sier følgende om søndagens hendelse:

– Det er en uting og høyst unødvendig å ta ting fra motstanderlagets supportere, som flagg, skjerf og lignende. Dette har ingenting med god supporterkultur å gjøre. Når man fysisk oppsøker motstandernes supportere og tar fra dem effekter, kan dette skape frustrasjon som igjen kan utløse bråk i form av slåsskamper og lignende, kommenterer Graff.

Det har ikke lyktes Fædrelandsvennen å få tak i Ultras 1905 for kommentar.