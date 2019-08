Holmbert Fridjonsson startet på benken i forrige serierunde mot Skeid, etter at han han fikk sitt fjerde gule kort mot KFUM Oslo for to runder siden − og måtte stå over den påfølgende kampen mot Nest-Sotra.

Fjorårets toppscorer for AaFK er ikke like selvfølgelig i startelleveren i år, ettersom han både har slitt med skader og med å komme opp på samme nivå som i fjor.