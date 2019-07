Overrasket over spansk dopingundersøkelse: – De tallene ville du aldri fått i norsk fotball

Tirsdag ble det kjent at en omfattende undersøkelse fra Granada University viste at 97 prosent i spansk fotball ikke vet hvilke stoffer som er ulovlige. I tillegg sier 24 prosent at de vet om lagkamerater som har dopet seg.

Undersøkelsen ble gjort av avdelingen for sportsvitenskap ved det spanske universitetet. 1324 spillere fra Spanias tre øverste divisjoner deltok, skriver den spanske avisen AS.

– Nå kjenner ikke jeg spørsmålsstillingen her, men det høres veldig høyt ut. Et så høyt tall ville du aldri fått i norsk fotball på høyt nivå, sier kommunikasjonsleder Halvor Byfuglien i Antidoping Norge.

Norsk undersøkelse gir andre svar

I juni testet Haugesund-spiller Ibrahima Wadji positivt på en dopingprøve. Spillerens advokat opplyste da spilleren tok medisin mot diaré, og at den inneholdt morfin uten at han visste det.

Tidligere i år gjorde Antidoping Norge en undersøkelse i samarbeid med Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) og Olympiatoppen. Dette er en undersøkelse på tvers av flere idretter, der 540 utøvere deltok, deriblant mange fotballspillere.

Der er tallene ikke i nærheten av det samme som den spanske undersøkelsen. Hele 70 prosent sier at de har kontroll på antidopingreglene.

Les mer om funnene fra undersøkelsen i faktaboksen under.

Fakta: Her er noen hovedfunn fra undersøkelsen: * 7 av 10 sier de «i veldig stor grad» (17,6 %) eller «i stor grad» (57,3 %) har kontroll på antidopingreglene. Kun 5 % svarer at de i liten grad har det. * 3 av 4 har «i veldig stor grad» eller «i stor grad» kunnskap om hvordan de finner ut om et medisinsk preparat inneholder stoffer som står på dopinglisten. Kun 8 % svarer at de i liten grad har det. * 14,3 % svarer at de har brukt medisiner/preparater de siste par årene som de har vært usikre på om inneholdt stoffer som er i strid med dopingreglementet. * 9 av 10 har gjennomført e-læringsprogrammet «Ren Utøver». * 65 % mener det er enkelt å finne ut om et legemiddel inneholder stoffer på dopinglisten, 6 % mener det «i liten grad» eller «i veldig liten grad» er enkelt å finne denne informasjonen.

– Naivt å tro det ikke er doping i fotball

I 2013 ble en av tidenes største fotballstjerner, Cristiano Ronaldo, spurt om temaet.

– Det er et vanskelig spørsmål, men jeg tror ikke det brukes doping i fotball. Det er et lagspill, og jeg tror ikke det er nødvendig å ty til doping for å øke prestasjonene dine, svarte han.

Kommunikasjonsdirektør i Norges Fotballforbund, Svein Graff, er med landslaget hver samling. Han sier det er hyppige dopingkontroller både hjemme og borte, og at han har inntrykk av det samme i Eliteserien.

Likevel mener han at vi må skjerpe bevisstheten rundt dopingproblematikken.

– Det er naivt å tro at det ikke forekommer doping i fotball. Tallene fra spansk fotball er alarmerende. Likevel er det store kulturelle forskjeller, og jeg er trygg på at doping ikke er utbredt i norsk fotball, sier Graff.

– Jeg opplever at forbundet har en systematisk tilnærming til det forebyggende arbeidet. Fotballen har selv et ansvar, så skal Antidoping Norge hjelpe til, sier Byfuglien.

Fakta: NFFs arbeid mot doping NFF ble sertifisert som rent særforbund av Antidoping Norge i 2012. Det innebærer blant annet at samtlige spillere som er tatt ut på alle landslag årlig gjennomfører «Ren utøver-programmet» for å øke bevisstheten og kunnskapsnivået om antidopingarbeidet. I tillegg gjennomfører landslagenes medisinske støtteapparat Antidoping Norges kurs. Toppklubbene har fått de samme verktøyene gjennom Norsk Toppfotball og har ansvaret for å gjennomføre «ren utøver» inn mot sine spillere.

300 dopingprøver i året

Antidoping Norge tar omtrent 300 dopingprøver i norsk fotball i løpet av et år. Det utgjør cirka ti prosent av det totale prøvetallet i norsk idrett. I fotballen tas det urinprøver, men de har også i perioder tatt blodprøver for å bygge opp blodprofiler.

Halvor Byfuglien har tro på at arbeidet mot doping i Norge gir positive resultater.

– Det er ingen grunn til å tro at det foregår systematisk prestasjonsfremmende doping i norsk fotball, sier Byfuglien.

Samtidig peker han på tre områder som gjør at det forekommer dopingsaker i norsk fotball:

Legemiddelbruk. Spillere bruker legemidler uten å ha god nok kunnskap om regelverket.

Rusrelaterte dopingsaker (for eksempel kokain og cannabis).

Anabole steroider. Saker på lavere nivå der det kan antas at spillerne bruker doping av en annen grunn enn å prestere på fotballbanen.

– Det er mange utøvere i aksjon. Du vil nok sannsynligvis høre om dem som sjelden blir testet, mens mange er blitt testet veldig ofte, sier Svein Graff.