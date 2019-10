Rennesøy (Aftenbladet): Det er duket for nok et oppgjør i Aftenbladets satsing på lokalfotballen. Forrige kamp var mellom Sunde og Randaberg i 4. divisjon, nå vi tar turen gjennom et par tunneler og drar litt nordover til Rennesøy.

Torsdag kveld spilles øyoppgjøret mellom Mastra og Kvitsøy i 5. divisjon. Det gjenstår fire serierunder og Kvitsøy begynner å få det travelt med å skaffe nok poeng til å overleve i divisjonen.