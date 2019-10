Resultatet som skrinla det siste håpet Egersund måtte hatt om å blande seg inn i opprykkskampen, men som gjør at sesongen i aller høyeste grad fortsetter å leve for Kvik.

– Det føles litt brutalt å tape med tre mål i en såpass jevnspilt kamp, sier Egersunds assistenttrener Are Strømland. Og det kan vi gjerne gi ham rett i. For før pause hadde lagene hver sine perioder der de var best. Men den store, men ikke ubetydelige forskjellen, var at Kvik scoret på sine målsjanser.