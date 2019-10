Eirik Bakke vurderer å gi seg som Sogndal-trener

Søndag vant Sogndal 4-0 hjemme mot Jerv. Klubben, med en rekke sesonger på toppnivå i Norge, er nummer seks på tabellen på nest øverste nivå. Håpet om eliteseriespill lever fortsatt når tre runder gjenstår.

Likevel er trener Bakke langt fra fornøyd med tingenes tilstand. Etter kampen ga han klar beskjed i et intervju med Sogn Avis.

Den tidligere Premier League-proffen savner entusiasme rundt klubben og at alle drar i samme retning.

– Jeg er ikke trener for Sogndal mer hvis jeg ser slik likegyldighet. Jeg må ta en vurdering etter sesongen om jeg skal fortsette med dette, sa han til avisen.

Til Dagbladet utdyper 42-åringen dette slik:

– Det er ikke den samme entusiasmen som før. Folk sitter heller hjemme og ser Manchester United mot Liverpool, til og med dem som er oss aller nærmest. Hvis vi skal være med og kjempe i toppen, da må folk være med. Vi er ikke der nå, ting må gjøres sammen, «i lag», sier han til avisen.

Til VG forteller treneren også at det for tiden er altfor mye negativitet blant folkene i Sogndal.

– I Sogndal er det nå for mange intriger rundt omkring i bygda. Det er for mye mobbing på nett og for mye hetsing. Det bekymrer meg. Vi må være konstruktive, og fotballen kan være samlende. Vi må jobbe sammen. Jeg merker at det er altfor mye negativitet. Alle skal ha følelser, men vi må bruke dem på kamp på Fosshaugane, ikke utenfor, sier Bakke.

42-åringen har trent Sogndal siden 2015.