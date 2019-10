Ruben Gabrielsen (27), Mathis Bolly (28), Ohi Omoijuanfo (25) og Erling Knudtzon (30) i MFK har spilt i Lillestrøm. Kommende søndag blir hver av dem bli noen tusenlapper fattigere som følge av at de har lovet å støtte Kanarifuglene med én krone per publikummer i kampen mellom LSK og Bodø/Glimt på Åråsen.

– Vi er glad i LSK, og har alle over 100 kamper for Lillestrøm, tror jeg. Derfor vil vi støtte vår gamle klubb. De trenger all hjelp de kan få, sier forsvarsspiller Ruben Gabrielsen i MFK.