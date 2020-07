Syrstad Engen ble cupmester etter høydramatisk finale

Kunne juble etter straffesparkkonkurranse.

Ingrid Syrstad Engen og Wolfsburg vant den tyske cupfinalen. Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Nå nettopp

Wolfsburg - Essen 3–3 (7–5 e.str.)

Ingrid Syrstad Engen og Wolfsburg slapp inn etter 11 sekunder i cupfinalen mot SSG Essen, men vant til slutt deres femte cuptriumf på rad etter straffer.

Kristine Minde, som er klar for Rosenborg, var ikke med i troppen til Wolfsburg i cupfinalen mot Essen. Det var derimot Ingrid Syrstad Engen, som spilte de første 100 minuttene da Wolfsburg til slutt seiret i det som ble en mye jevnere cupfinale enn først antatt.

For Essen tok ledelsen to ganger før det var spilt 20 minutter, blant annet med en scoring etter elleve sekunder. Men i løpet av kampens siste 20 minutter trodde Wolfsburg de hadde avgjort finalen 3-2, men et frisparkmål fra Essen på overtid sørget for ekstraomganger.

I straffesparkkonkurransen strakk Wolfsburg det lengste strået og sikret med det en cuptriumf og «The Double».

Wolfsburg gikk ubeseiret gjennom sesongen og ble seriemestere med god margin, hele 27 poeng foran Essen på 5.-plass. Men den klasseforskjellen var ikke å spore på banen i Köln, der Essen lenge hadde stjernelaget til Wolfsburg i kne.

Har du lest denne? Gulljubel for trønderen. Men hun har savnet én ting.

Mål etter kort tid

Laget fra byen mellom Dortmund og Düsseldorf tok ledelsen ved Lea Schüller allerede etter elleve sekunder. Spissen ble spilt gjennom alene med keeper som hun enkelt overlistet med en lobb før hun sikret ballen i mål med hodet.

Ti minutter senere satt utligningen for Wolfsburg da deres danske kaptein og toppscorer Pernille Harder scoret etter en pasning fra Anna Blässe.

Men ledelsen holdt ikke lenge. 18 minutter ut i kampen tok Essen ledelsen igjen da forsvarsspiller Marina Hegering headet inn en corner.

Ekstraomganger og straffer

Wolfsburg slet med å score og måtte vente helt til det hadde gått 70 minutter før Blässe satte inn utligningen. Et drøyt kvarter senere tok Wolfsburg for første gang ledelsen da Dominique Janssen scoret det hun trodde var vinnermålet.

For på overtid fikk Essen frispark i farlig posisjon, og da var Irini Ioannidou treffsikker. Dermed ble det 3-3, og det måtte ekstraomganger til for å krone en vinner.

I ekstraomgangene ble det ingen avgjørelse, og 100 minutter ut i kampen gikk Syrstad Engen av banen til fordel for Cláudia Neto.

Engens erstatter scoret på sitt straffespark, der keeper Friedrike Abt ble helten med to strafferedninger før Harder kunne sette den siste og avgjørende straffen i mål til cupjubel for Wolfsburg.

(©NTB)

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding