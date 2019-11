– Det var David mot Goliat. Hele troppen vår tjente like mye som én spiller i Fredrikstad. Vi jobbet på bowlingssenteret og møtte et lag som hadde tatt sølv i Tippeligaen. Det var helt sinnssykt at vi vant den kampen.

Midtstopper Joackim Jørgensen står sammen med assistenttrener Mattias Andersson utenfor garderobeområdet på Sør Arena. Det er ti år pluss noen uker siden de to opplevde en kamp som har markert seg på helt forskjellig vis i de to Start-profilenes historiebøker.